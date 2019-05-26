減教學助理 台大生：每個工作對貧困的我們都很重要

2019-05-26 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



今年2月起，大學教學助理（TA）一律改為「勞雇型助理」並全面納保，國立大學須依法雇用3%的身心障礙者，包括台大、清大等國立大學都說負擔沈重，在「苦撐」。對此，台灣大學研究生協會會長許瑞福表示，根本問題在於，助理工作的錢很少，但聘用兼任助理人頭算進去分母，卻因為錢不到基本工資一半所以不算進去分子，導致學校如果多聘勞基法保障的兼任助理，一定會稀釋進用比例。這是跨部會的問題，但各部會又不願解決，「原來是保障身心障礙必要的機制，卻有可能變成學校減少工作機會的藉口。」

研究生（碩博士）因高教急速膨脹資源不足等因素，勞動處境惡劣。許瑞福表示，會擔任助教的研究生，肯定都是需要自行負擔支出家境較為窘迫的。希望部會及學校不該為了便宜行事而推卸責任，因為在他們眼中可能只是幾個數字而已，但每一個工作機會對貧困的研究生而言都很重要。

許瑞福指出，國立大學須依法雇用3%的身心障礙者，確實對學校產生了不利的影響，但他不認為這可以作為學校規避聘用身障工作者，或是削減TA工作機會的藉口。比如，學校每年聘了600位助教，就要有18位身障工作者，但恐怕學校也沒那麼容易隨時找到正職的身障工作者進用，教學助理的人數變動也上上下下的。另外，即便二分之一的問題解決了（透過加薪或是修法），適當徵詢同學意見邀請身障生擔任教學助理工作當然可以，但若是學校真的找不到，難道要為了填滿人數「不斷徵詢」同學要不要來當助教嗎？這個情形恐怕就要實際了解身障同學們的處境