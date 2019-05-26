親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

減教學助理 台大生：每個工作對貧困的我們都很重要

2019-05-26 17:54聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

今年2月起，大學教學助理（TA）一律改為「勞雇型助理」並全面納保，國立大學須依法雇用3%的身心障礙者，包括台大、清大等國立大學都說負擔沈重，在「苦撐」。對此，台灣大學研究生協會會長許瑞福表示，根本問題在於，助理工作的錢很少，但聘用兼任助理人頭算進去分母，卻因為錢不到基本工資一半所以不算進去分子，導致學校如果多聘勞基法保障的兼任助理，一定會稀釋進用比例。這是跨部會的問題，但各部會又不願解決，「原來是保障身心障礙必要的機制，卻有可能變成學校減少工作機會的藉口。」

研究生（碩博士）因高教急速膨脹資源不足等因素，勞動處境惡劣。許瑞福表示，會擔任助教的研究生，肯定都是需要自行負擔支出家境較為窘迫的。希望部會及學校不該為了便宜行事而推卸責任，因為在他們眼中可能只是幾個數字而已，但每一個工作機會對貧困的研究生而言都很重要。

許瑞福指出，國立大學須依法雇用3%的身心障礙者，確實對學校產生了不利的影響，但他不認為這可以作為學校規避聘用身障工作者，或是削減TA工作機會的藉口。比如，學校每年聘了600位助教，就要有18位身障工作者，但恐怕學校也沒那麼容易隨時找到正職的身障工作者進用，教學助理的人數變動也上上下下的。另外，即便二分之一的問題解決了（透過加薪或是修法），適當徵詢同學意見邀請身障生擔任教學助理工作當然可以，但若是學校真的找不到，難道要為了填滿人數「不斷徵詢」同學要不要來當助教嗎？這個情形恐怕就要實際了解身障同學們的處境

許瑞福說，現在研究生很慘，大部分教學助理月薪根本不可能拿到1萬1500元這麼多，除非是少數系所的博士生才有。與其這樣，還不如發放更多獎助學金給身障同學，而不是要求他們去當助教，可能對他們幫助會比較大，當然他們有意願是另當別論。因為助教也不是一個多好的工作，錢少事多。

今年2月起，大學教學助理（TA）一律改為「勞雇型助理」並全面納保，國立大學須依法...
今年2月起，大學教學助理（TA）一律改為「勞雇型助理」並全面納保，國立大學須依法雇用3%的身心障礙者，讓大學苦撐。圖為台大辦公室。本報資料照片
分享

身障台大
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28

減重很簡單 學者：提醒每天量體重

2019-05-26 17:46

萬安42號防空演習明起登場 注意手機會有這項訊息

2019-05-26 13:10

醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 15:03

明天再加油！汽油調降1角 95無鉛30.3元

2019-05-26 12:14

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

台灣與菸害的距離 董氏：12年未修法

2019-05-26 17:57

防E型肝炎 專家：當心病從口入

2019-05-26 16:58

以愛勸「髓」 金鐘主持人薛紀綱自揭「髓緣」往事

2019-05-26 16:36

WHO更新報告 稱跨性別者不屬疾病

2019-05-26 15:47

輕熟女不動刀年輕的祕密選擇

2019-05-26 15:00

健康相談室／保健食品成分 看得一頭霧水

2019-05-26 13:15

愛肝達人站／熟悉自己的肝 百戰百勝

2019-05-26 13:14

無蛋奶蛋糕 甜點控健康吃

2019-05-26 13:13

發燒與肺癌的距離 比你想的還要近

2019-05-26 13:07

玻尿酸保養關節打的、吃的有撇步 藥師幫解惑

2019-05-26 12:39

德安飛機疑油壓出狀況 旅客沿跑道漫步400公尺進航站

2019-05-26 12:31

驚！小琉球豬屍漂海 防疫體系啟動緊急送驗

2019-05-26 12:10

「濕」為萬病之源 中醫師：可透過食療、按摩穴位幫助

2019-05-26 12:09

台南1歲半女童靠中風外公照顧長滿尿布疹 讓人心疼

2019-05-26 12:08

他PO每月開銷嘆生活艱難 網友全歪樓：XXX用量好大！

2019-05-26 12:00

不要忽略腸道健康 醫師：多攝取蔬果、高纖維

2019-05-26 11:31

疑有無人機闖入禁飛空域 松機上午關閉40分鐘

2019-05-26 11:27

雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43

1895火燒庄 揭開你不知道的客家抗日史

2019-05-26 10:18

IG神人畫出8位動畫男神 成年後竟變成這個樣子！

2019-05-26 10:05

今最後一天穩定天氣！鋒面周一接近周二起全台有雨

2019-05-26 09:39

健康食品有效成分差很大 專家教你怎麼挑

2019-05-26 07:45

以為是中暑 婦人發燒檢查竟是肺癌第三期

2019-05-26 07:43

午後熱對流發展 今有瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-05-26 05:11

今擴散條件差 北竹苗高屏空品亮「橘燈」

2019-05-26 05:11

高雄小港機場 民航局：發展廉航中心

2019-05-26 00:28

駕訓班學費下限 6月起漲2千

2019-05-26 00:00

不菸酒不熬夜... 不滿40歲肝癌奪命

2019-05-25 23:22

濃濃中二味！她讚醫「光之男醫」封號超威 網笑噴：會轉圈變身嗎？

2019-05-25 20:00

研究：6成自殺者 身亡前7天曾就醫

2019-05-25 18:14

太幸運！統一發票今開獎 他花「8元買報紙」中千萬大獎

2019-05-25 17:43

每年影響20萬考生！6月報名駕訓班恐漲價 費用1萬元起跳

2019-05-25 16:13
看更多

熱門文章

午後熱對流發展 今有瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-05-26 05:11

殺破狼周運勢／白羊、天秤金錢運佳 獅子職場鋒芒畢露

2019-05-26 00:00

以為是中暑 婦人發燒檢查竟是肺癌第三期

2019-05-26 07:43

每日星座運勢／牡羊運勢出現小高潮 聚財能力增強

2019-05-26 00:00

5大渣男一文看清！ 網民：「甘蔗男最可怕！」

2019-05-25 19:58

今最後一天穩定天氣！鋒面周一接近周二起全台有雨

2019-05-26 09:39

發燒與肺癌的距離 比你想的還要近

2019-05-26 13:07

IG神人畫出8位動畫男神 成年後竟變成這個樣子！

2019-05-26 10:05

雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43

健康食品有效成分差很大 專家教你怎麼挑

2019-05-26 07:45

德安飛機疑油壓出狀況 旅客沿跑道漫步400公尺進航站

2019-05-26 12:31

不菸酒不熬夜... 不滿40歲肝癌奪命

2019-05-25 23:22

萬安42號防空演習明起登場 注意手機會有這項訊息

2019-05-26 13:10

研究：6成自殺者 身亡前7天曾就醫

2019-05-25 18:14

【閱讀生活】田中光／從離婚訴訟看雙重標準

2019-05-26 06:00

F1直接尬上噴射戰鬥機？路易斯漢米爾頓這太誇張

2019-05-25 20:55

東京迪士尼「明星餐」7月8日停止供應！想要「跟米奇吃早餐」快衝一波

2019-05-25 18:28

駕訓班學費下限 6月起漲2千

2019-05-26 00:00

醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18

金門小水獺命名擲筊 城隍點名「青嶼」

2019-05-25 23:35

明天再加油！汽油調降1角 95無鉛30.3元

2019-05-26 12:14

台南1歲半女童靠中風外公照顧長滿尿布疹 讓人心疼

2019-05-26 12:08

【童言童語】融莊／長大後變成…

2019-05-26 06:00

驚！小琉球豬屍漂海 防疫體系啟動緊急送驗

2019-05-26 12:10

疑有無人機闖入禁飛空域 松機上午關閉40分鐘

2019-05-26 11:27

在池上遇見心中樂園 蔡康永、侯文詠收藏畫作聯手展出

2019-05-25 21:42

北部萬安演習 明天下午1時30分至2時人車管制

2019-05-26 09:51

「濕」為萬病之源 中醫師：可透過食療、按摩穴位幫助

2019-05-26 12:09

晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28

漢光演習 國道上千分隔島逾百路燈暫移除

2019-05-26 10:09

新加坡航空推線上夏季旅展 玩澳洲來回含稅2萬有找、新加坡9千有找

2019-05-26 14:44

「她的私生活」金材昱裝酷耍帥 造型就靠TAG Heuer表

2019-05-26 14:42

高雄小港機場 民航局：發展廉航中心

2019-05-26 00:28

今擴散條件差 北竹苗高屏空品亮「橘燈」

2019-05-26 05:11

用腰果、豆腐取代奶油 無蛋奶甜點好好吃

2019-05-26 10:19

大家都在穿！連身泳裝復古性感 加點音樂元素更有型

2019-05-26 16:19

不要忽略腸道健康 醫師：多攝取蔬果、高纖維

2019-05-26 11:31

自帶「仙女濾鏡」 艾兒芬妮、瑪格羅比美翻香奈兒坎城晚宴

2019-05-26 14:56

台新藝術獎揭曉 布拉瑞揚返鄉舞作破紀錄

2019-05-25 19:44

大骨熬粥補鈣？毒物專家破除迷思「小心鉛汙染」

2019-05-25 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top