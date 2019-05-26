減重很簡單 學者：提醒每天量體重

2019-05-26 17:46 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



專家建議每天量體重。 圖／Ingimage 分享 facebook

專家建議，若要維持體重，先從每天量體重開始！喬治亞大學的研究發現，因為人們對於現狀和理想之間的差異非常敏感，每天量體重的人比較容易因為體重的變化而去多運動，或及時控制飲食內容，達到控制體重的效果。

根據《每日醫學新聞》報導，先前的研究指出，人類平均每年會增胖0.4-1公斤。儘管這個數字看起來微不足道，但累加起來可能就會導致過重。為此，喬治亞大學食物與營養學教授庫珀嘗試從量體重這個角度切入，看看是否能達到控制體重的目標。

該團隊招募了111名介於18-65歲的成年人，將他們分成兩組。其中一組被要求從2017年11月中至2018年1月之間每天量體重。該組別也會定期接收到自己的體重變化圖，並被要求維持體重。而對照組則並未做任何處理。

《亞特蘭大憲法報》指出，每天量體重的組別在實驗結束後大抵維持體重或成功減重，儘管實驗期間橫跨聖誕與新年假期，人們很容易因此增重。庫珀教授認為，人們可能因為每天看到自己的體重變化，而會選擇隔天多運動或是控制自己的飲食內容。

另一名作者喬治亞大學心理系教授范德倫指出，這與人們的心理機制有關。她表示，人們對於自身現狀與理想狀況的差異非常敏感。當大家意識到這個差距後，會造成行為改變，而在這個研究中，每天量體重會有效地讓受試者意識到這個差距，因此會立刻做出行動來改善。

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