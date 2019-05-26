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以愛勸「髓」 金鐘主持人薛紀綱自揭「髓緣」往事

2019-05-26 16:36聯合報 記者章凱閎╱即時報導

金鐘獎兒少節目主持人、藝名「小兵」的薛紀綱，也是一位骨髓捐贈者，只是多年來為善不欲人知，也甚少向人提及自己難得的「髓緣」。他今天分享自身捐贈的生命歷程，向社會大眾勸髓，傳達「救人一命、無損己身」正確資訊。

慈濟基金會今天在雙和聯絡處舉辦「造血幹細胞捐贈驗血宣導活動」，邀請多位捐贈者現身說法，向民眾解說捐贈過程，也解惑對骨髓捐贈的疑慮；薛紀綱也是其中一位捐贈者。他表示，年輕時曾與家人居住在雙和一帶，這次回到熟悉之地做公益，也令他回憶起當年同意捐贈骨髓的往事。

薛紀綱的「髓緣」來自於捐血後延續的熱血。1994年，就讀內湖高中的他，在校園看見一輛捐血車，那時的他一信，捐血是最直接的助人法則，因此挽袖捐血迄今，也曾獲捐血中心的表揚。

同年，他曾在經過台北火車站時，看見慈濟舉辦的驗血建檔活動，一聽只要抽取10c.c.的血量就可以建檔資料庫，他自嘲「傻傻地」二話不說響應，還天真以為很快就可以接到配對通知，沒想到這一等竟然等了9年之久，直到2003年接獲慈濟志工黃瑞蓮的來電，表示配對成功，讓他理解，每一位血液疾病患者，等待配對的煎熬，以及在茫茫人海中尋求配對的不易。

投入慈濟骨捐關懷及勸髓領域超過20年的資深志工黃瑞蓮也回憶，當時致電薛紀綱家裡，一開始是薛媽媽接電話。由於不是配對成功的「本人」接聽，薛媽媽一度誤會是接到詐騙電話。後來與還在服兵役的薛紀綱聯繫上，得知他當天下午即將要收假，黃瑞蓮立即安排專業醫護人員，先進行初步的抽血複檢，讓他可以安心返回單位。

慈濟基金會表示，由於2003年尚未普及以收集周邊血捐贈造血幹細胞的方式，因此薛紀綱是採全身麻醉抽取「腸骨」的骨髓捐贈，經過嚴謹的身體檢查，以及配合對方受贈者的健康狀況，在他接獲配對成功通知的半年後，終於順利完成捐贈程序。這段過程中，家人不但沒有反對，還給予支持，薛媽媽也親自陪同薛紀綱前往花蓮慈濟醫院。

「對的事情，做就對了。」薛紀綱一直認為，配對成功對自己而言，是多麼幸運的一件事情，「因為一個有能力的人，就代表是一位可以幫助人的人。」他也認為這一路走來，或許就是緣分早已注定最美好的安排。尤其，他是在服兵役時期接獲配對通知，正值他暫離主持界，也有時間可完成如此有意義的事情。

根據慈濟骨髓造血幹細胞中心統計資料顯示，歷年來至2019年4月30日，已登記志願捐贈者累計有433962人。歷年已登記尋求配對病患累計高達58485人，總計移植案例數共5313例，含國內2109例、跨海3204例。由於醫療技術進步，現今超過9成都是以收集周邊血幹細胞的方式完成捐贈。

慈濟基金會今天在雙和聯絡處舉辦「造血幹細胞捐贈驗血宣導活動」，邀請捐贈者、也是金...
慈濟基金會今天在雙和聯絡處舉辦「造血幹細胞捐贈驗血宣導活動」，邀請捐贈者、也是金鐘獎得主的薛紀綱現身說法。圖／慈濟基金會提供
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慈濟捐血中心幹細胞
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