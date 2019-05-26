晚期攝護腺癌別絕望！先看格里森分數有機會延長存活期

2019-05-26 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ╱即時報導



你知道攝護腺癌有卅種嗎？和信治癌中心醫院泌尿系癌團隊主任張樹人指出，依癌症期別和癌細胞惡化程度，攝護腺癌可歸納成卅種，用來分析病理結果的格里森分數愈高，代表攝護腺癌的惡化程度愈大。醫師可針對每種癌症類型與病患溝通，適切治療，讓晚期患者平均存活期有機會延長至8到10年，甚至存活20年以上，千萬別放棄希望！

什麼是格里森分數？張樹人解釋說，攝護腺病理分析依據癌細胞分化情況及所占範圍決定，癌細胞分化成熟度分3至5級，最成熟為3級，最不成熟為5級；將癌細胞最大面積跟第二大面積的分數加總即格里森分數，共分1到5群組，分數愈高，惡化程度愈高。

張樹人說，台灣每年新增5千名攝護腺癌患者，三成病患檢查時已是晚期，往往被癌症期別嚇到，但現在可檢視自己的格里森分數。無論癌症期別是哪一期，病人只要格里森分數落在第5群組，屬於最高危險群組，「若不積極治療，兩年內死亡率超過一半」。

「即便在最糟的情況下也有機會逆轉勝」，張樹人說，有病患已是第二期，格里森分數落在第五群組，合併淋巴腺轉移，經根除性治療後，追蹤七年來攝護腺特異抗原（PSA）為0。

張樹人表示，目前早中期攝護腺癌採根除性治療，可開刀用機器手臂手術或進行電療，若格里森分數在第一群組的病人，PSA小於10，屬於「非常低危險」，不分年齡患者可選擇追蹤和觀察。

依張樹人經驗，有攝護腺癌病患已是第三期，但格里森分數落在第五群組，已是惡中之惡的「高惡性攝護腺癌」，屬中後期病人，有人可採荷爾蒙治療縮小癌病，再以機械手臂開刀，出血量少、無失禁，後來PSA指數下降到零；但他也有超過一百五十位病人因此過世。

不過臨床上有晚期病患，骨頭或淋巴轉移者，若格里森分數落在第一至四群組，癌細胞惡化程度較輕微，可靠荷爾蒙治療搭配化療或放療，PSA指數也有機會下降。

目前第一、二代荷爾蒙治療原理是減少男性荷爾蒙製造，或阻斷荷爾蒙和癌細胞接受體作用，降低癌症誘發，但用藥可能出現全身倦怠、體力衰弱、骨質疏鬆和增加心血管風險等副作用。

張樹人指出，新一代荷爾蒙治療則可抑制癌細胞合成所需要的生長因子，抑制癌細胞生長，透過新一代與第一代荷爾蒙藥物搭配，療效較好，患者存活期有機會延長到十年以上，但副作用有高血壓、足部水腫和心律不整等。

張樹人指出，攝護腺癌和乳癌家族史是攝護腺癌高危險群，近來研究發現，家中帶有BRCA1和BRCA2基因異常的乳癌病患，男性家人罹患攝護腺癌機率較高。

他也發現，很多攝護腺癌病患愛吃紅肉且不愛吃蔬菜，三分之一攝護腺癌病患有糖尿病，由於醣類代謝異常，膽固醇上升，激發細胞變異，增加罹患癌症風險。

張樹人建議，預防攝護腺癌可吃白肉、海鮮、黃豆，取代紅肉，碳水化合物減量，飲食上每日食用番茄2至3顆，煮熟並加入橄欖油、洋蔥和大蒜，多運動以增強抵抗力，保持愉悅心情，有助抗癌。