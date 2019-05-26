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影／終結教改之亂 國教盟籲成立「教改檢討委員會」

2019-05-26 16:20聯合報 記者謝育炘╱即時報導

「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」！不滿近年來大學考招亂象頻出，國教行動聯盟今天(26日)號召數百名家長到教育部前陳情，希望增加考試鑑別度、提高考試入學名額、成立教改檢討委員會，終結民國83年以來教改引發的亂象。不過，教育部派高教司一名科長接受陳情，被國教盟怒轟層級太低無法接受，科長也轉頭就走，現場高喊「部長出來！部長出來！」最後由高教司長朱俊彰出面接受陳情，才平息家長們的怒火。

國教行動聯盟上午在教育部前舉行「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，針對大學考招...
國教行動聯盟上午在教育部前舉行「護囝仔、救台灣、終結教改之亂」活動，針對大學考招亂象向教育部陳情，希望能增加考生鑑別度、提高考試入學名額，成立教改檢討委員會，以終結教改25年來引發的亂象。記者林伯東／攝影
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