WHO更新報告 稱跨性別者不屬疾病

2019-05-26 15:47 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



世界衛生組織宣布，跨性別者及性別不安者未來都不再將屬於精神疾病。（photo on Wikimedia） 分享 facebook 世界衛生組織（WHO）26日於年會上做出決策，將「跨性別者」從精神症狀名單中除名，並將性別不安（性別認知障礙）等族群改稱「性別不一致」，同樣從心理疾病中除名這是繼1990年，WHO將同性性行為從《國際疾病分類》中刪除後，再度更改分類名單。

更改疾病分類報告

據日本《NHK世界》指出，世界衛生組織26日於瑞士日內瓦召開年會，會員國在過程中決議再度更新《國際疾病分類》中有關「性別不安」及「跨性別」的規範。會員國決定，將兩者自分類項目中移除，並將「性別不安」改稱為「性別不一致」，兩者之後再不屬於WHO列管的精神與心理疾病範疇。

WHO官方表示，會員國時隔29年後再度修改《國際疾病分類》，是為落實人類平等權利，跨性別者透過外科手術展開新生活，其人權應該被國際所認可，而未具名的丹麥代表也在會議中表示，此次更新疾病分類，無疑是強化人類生活尊嚴的「巨大一步」。

美國反其道而行

但美國《羅徹斯特新聞網》報導，美國總統川普計畫移除國家對跨性別者的健康照護，據美國衛生及公共服務部聲稱，「性別認知障礙」族群的權利並未受聯邦憲法保護，也沒有明令禁止對該族群在衛生保健服務上的歧視，報導認為，此舉顯然與前總統歐巴馬的施政方針大相逕庭。

據蓋洛普公司統計，全美國約有超過150萬名跨性別者或性別不安者，因此公民權利服務團體代表羅傑表示，「全體國民都應受公平的對待與尊重」，並強調會向法院重申拒絕歧視的主張。報導也指出，有些地方的州法明文保障LGBT的權利，但如今中央政策急轉彎，讓各州政府措手不及，也讓民眾更加無所適從。

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