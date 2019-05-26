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醫用含粉手套 2021年起禁止輸入製造

2019-05-26 14:18聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

醫用含粉手套曾在國外發生過敏或感染等不良事件，包括德國、美國、日本及菲律賓陸續全面禁用，我國也擬跟進。但衛福部食藥署原預估於2020年起禁止輸入製造醫用含粉手套，卻因我國使用比率相當高，廠商及醫院的供貨合約來不及更改，日前拍板延期至2021年，提供業者緩衝期配合。

食藥署醫粧組科長吳正寧說，含粉手套價格為無粉手套的六成，多數醫院會使用含粉手術手套及檢診手套。統計2014年至2016年間，我國含粉手術手套用量逾1000萬雙，無粉手術手套僅50萬雙，含粉手套使用量是無粉的20倍。

然而，含粉手套的粉類是玉米澱粉。吳正寧指出，國外發現使用含粉的醫用手套不只可能導致醫療人員過敏，病人也可能增加過敏或傷口感染的風險，德國於1998年全面禁用，美國、日本及菲律賓等國也陸續宣布禁用。

吳正寧表示，該署原預估2020年起也要跟進，全面禁止醫用含粉手套的輸入製造，但日前徵詢廠商及醫院的意見發現，不少廠商和醫院已經簽下供貨合約，公立醫院在明年採購上的預算編列也已完成，通知太晚，轉換期不夠。

吳正寧說，經該署研議後決定，將醫用含粉手套的禁止輸入製造期程往後延一年，改為2021年元旦，也代表現有的手術含粉手套及檢診含粉手套之許可證也要全面廢止。

不過，在2021年之前輸入製造的產品，因仍屬合法持有，業者仍可以販售還在有效期間內的醫用含粉手套，等同逐步禁用。

吳正寧表示，未來無粉手套若被驗出粉量超標，將視為不良醫材，可處6萬至5000萬元罰鍰；未經核准進口、製造或假借無粉手套之名輸入含粉手套，則可處3年以下有期徒刑，得併科1000萬元罰金。

醫用手套示意圖。 示意圖／Ingimage
醫用手套示意圖。 示意圖／Ingimage
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