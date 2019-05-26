玻尿酸保養關節打的、吃的有撇步 藥師幫解惑

2019-05-26 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「請問我關節痠痛，玻尿酸要用吃的、還是用打的比較有效？」骨科門診常聽到有患者提出這樣的疑問，為了幫病患解「藥」惑，活力得中山脊椎外科醫院日前成立獨立藥物諮詢台，提供骨關節保養及用藥相關知識，也讓不少患者解決長久以來的用藥疑惑。

該院藥師林玉千表示，玻尿酸不只是運用在醫美上，也能施打在膝關節，治療嚴重軟骨磨耗，不過施打玻尿酸時痛感明顯，打完後因關節軟骨被玻尿酸填飽撐開，加上之前磨損造成發炎，病人反而會覺得關節腫脹，覺得走路卡卡的。

林玉千說，通常得經過一段時間，玻尿逐漸被人體吸收，軟骨磨損降低，發炎傷口也緩解，痛感就會減輕；也建議患者打完玻尿酸後，腳要甩一甩、搭配熱敷，就能緩解注射的不適。

至於喝的玻尿酸，林玉千表示，在關節軟骨未有磨損發炎時建議就能口服保養，有潤滑軟骨的效果，也可輔助皮膚光澤彈性、眼睛不乾澀。不過患者喝完玻尿酸會感覺口渴，可多喝開水。