明天再加油！汽油調降1角 95無鉛30.3元

2019-05-26 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



加油再等一天！台灣中油公司自明（27）日凌晨零時起調降汽油價格每公升0.1元及柴油價格每公升0.2元，調整後的零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元。

本周國際原油受美中兩國貿易紛爭加劇及美國商用原油庫存續升等因素影響，導致市場價格走跌；本周調價指標7D3B周均價為每桶70.06美元，較前周71.79美元下跌1.73美元，新台幣兌美元匯率貶值0.332元，國內油價依公式計算跌幅為1.10%。

中油指出，因國內油價連續幾周皆依平穩措施吸收調幅，未調足之差價悉由台灣中油自行吸收，上周汽、柴油皆各有0.2元的價格由台灣中油吸收。

中油表示，延續「先亞鄰、後平穩」之調價原則，本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽油應不予調整、柴油應調降0.1元，皆足額反映，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升30.4元，不過依據油價平穩措施，95無鉛汽油上漲且每公升大於等於30元時，超出30元部分由台灣中油吸收25%，經計算本周汽、柴油每公升應各吸收0.1元，調整後汽、柴油零售價應分別調降0.1及0.2元，汽、柴油仍各有0.1元的價格由台灣中油吸收。