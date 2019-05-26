驚！小琉球豬屍漂海 防疫體系啟動緊急送驗
海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所昨日上午11點，接獲民眾報案於中澳沙灘發現豬隻屍體在海上漂流，安檢所立即調度小琉球地區海巡人員馳赴現場，並同步通報屏東縣政府動物防疫所到場協處，最後經海巡人員將該豬隻屍體打撈上岸，經防疫人員完成檢體採集後，立即依循防疫指示，採取就地焚毀掩埋方式處置。
小琉球安檢所表示，經現場人員初步確認，該豬屍身長約50至60公分，年齡約3至4個月大，因此也絲毫不敢大意，均穿著防護衣及防護裝備展開處置，並拉起封鎖線管制人員出入。於同日下午2時多，經屏東縣政府動物防疫所防疫人員到場完成檢體採樣後，即依其防疫建議，採取就地焚毀掩埋，其週邊環境也實施完善消毒工作，防止病原滋生或擴散之可能；另有關所採樣之檢體，將帶回檢驗，預計於下週公佈檢驗結果，另在送驗檢體報告出爐前，海巡署亦持續秉持著防疫工作做到滴水不漏，確保疫情阻絕於境外。
第五岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情之掌控，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項最高原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻通報海巡署（報案專線118)協助應處；全民共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。
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