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「濕」為萬病之源 中醫師：可透過食療、按摩穴位幫助

2019-05-26 12:09聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣正值梅雨季，有些民眾容易感到昏沈、眩暈、睡不飽、四肢水腫等情形。中醫師表示，夏季空氣潮濕又悶熱，是身體排濕的關鍵時期，若民眾體內太多水分代謝失調時，便會形成「濕邪」；根據濕邪所停留的部位，會引起不同的臨床症狀而生病。

開業中醫師、中華民國中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，「濕」為萬病之源，若人體體內囤積太多水分，無法有效排出，便會形成濕邪停留在體內。她今天分享近期所編濕氣調理全書觀點，表示人體的水分，會在吸收營養後轉變為精微物質，稱為「津液」，存在各個臟腑、組織、器官之間，以水為主要成分。

而津液的來源，從飲食而來。彭溫雅說，人體津液生成及代謝的生理過程，與五臟息息相關，其中以以腎為首要。如果體內津液不足，腎無法發揮正常排泄功能，會導致身體化燥傷津，以醫學上解釋就是體液不足導致低血壓性休克，甚至會有生命危險。

而人體器官中的「脾」是排除濕氣的重要關鍵。彭溫雅說，夏季的飲食應該以健脾胃、祛濕氣為重點。中醫認為甘入脾，甘味指甜味，即常見的五穀雜糧，如稻米、薏仁等，具滋養、補脾等功能；日常食物如木耳、絲瓜、蘋果、西瓜、紅棗等，也屬於甘味食物，可幫助健脾燥濕。

另外，民眾若常待冷氣房，因工作繁忙、無法休息情況下，下午易出現眩暈、頭昏腦脹、疲勞等情形，適時地在嘴裡含兩片紅蔘，有很好的提神效果；或可透過按壓翳風穴、勞宮穴、俠谿穴等三大保健穴位，來減緩眩暈不適症狀。

彭溫雅說，翳風穴位於耳垂後耳根部；勞宮穴位於手掌心，當第二、三掌骨之間；俠谿穴位於足背第四、五趾趾縫端，每次可按壓5秒、每回20次，每天數回。平時按壓具活血通絡、通竅醒神之效，可預防眩暈發作，緩解症狀。

中醫濕氣醫師
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