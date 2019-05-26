不要忽略腸道健康 醫師：多攝取蔬果、高纖維

2019-05-26 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



有健康、養生觀念的民眾，大都理解護肝、保腎等器官重要性，但卻容易忽略腸道健康。5月29日是世界腸道健康日，醫師呼籲民眾關注腸道健康、攝取足量蔬果外，適量補充市售益生菌、乳酸菌等對身體有助益，或可與醫師討論後再服用。

營養師也建議民眾可採高纖維、低脂肪飲食方式養出健康腸道，降低壞菌比例，避免腸道不潔有關疾病；並保持運動、少吃油炸加工品、每天喝至少1500cc以上的水，使腸道蠕動排便順暢。

新光醫院小兒科主治醫師劉明發表示，人類腸道有上百種細菌，大致可分為好、壞兩種，彼此抗衡來保持腸道不受影響，當壞菌影響力增強，腸道就可能發生病變，另一方面，若好菌的影響力上升，腸道黏膜會增強，抵抗刺激物質能力，達到降低過敏。

營養師林郁婷則表示，有研究文獻指出，採取高纖維、低脂肪飲食方式，可養出腸道好菌，降低壞菌比例，解決人體近9成與腸道不潔有關的疾病。她建議學童應保持運動、少吃油炸加工品，蔬果每天應攝取1.5碗的量；此外，每天喝至少1500cc以上的水，使排便順暢。

民眾若纖維素及水分攝取不夠，也可能造成便秘。書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，若有輕微便秘時，通常為纖維素及水分攝取不夠，可選擇像梨子、梅子等水果來促進排便；而喝黑棗汁也是不錯選擇，因黑棗含有豐富膳食纖維，同時也補充了水分潤滑腸道，可增加糞便體積並促進腸蠕動。

另外，有些民眾會服用益生菌來改善體質，或使腸道益生菌增加，戴季珊說因益生菌菌種多、個人體質不同，效果上見仁見智，嘗試後若有效則持續使用，無效則停。