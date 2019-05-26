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雙人棺材、兔子頭觀音像！1200年古廟好惡搞 背後原因讓人心酸

2019-05-26 10:43聯合報 記者陳睿中╱即時報導

位於佐渡的「長谷寺」，建寺至今已經有超過1,200年的歷史，內部收藏有許多國寶級的重要古文物。雖擁有重要的文化意義，但是寺院內卻展示有單人棺材、雙人棺材，甚至是卡通造型的地藏王菩薩，讓人與「國寶」難以聯想在一起。近期甚至更是興建一尊大型的「兔子觀音像」，成為另類的地標。但其實不論是看似詭異的棺材、古怪的兔子觀音，背後都是住持的一片苦心。

平心而論，從環境來看，長谷寺實在不像是一座藏有國寶的千年古剎，反而只是一處東拼西湊、不斷有違建增長出來的老宅，有點昏暗、有點腐朽，更像是開在鄉間的「千奇百怪博物館」。但是在收納室間，藏有被列為國家指定重要文化財的一尊「11面觀音像」，還有縣指定文化財的不動明王、矜羯羅童子像；建物的五智堂，也是新潟縣指定的有形文化財產，處處都是寶。

但在這片寶物之間，住持富田寶元安排了各種奇怪的體驗活動。例如可以讓香客躺在裡面，感受死亡的「單人棺材」，更有一尊可以同時兩人並躺的「雙人棺材」，實在都不像是會出現在寺廟內的物件。在寺廟後的空地，還有一尊約2層樓高的巨型兔子雕像，雕像胸口雕刻有觀音頭像，詭異的造型，也讓人看得瞠目結舌。

其實，住持會那麼做，乃是因為長谷寺位於深山之中，加上現代年輕人少至寺廟參拜。為了吸引年輕人前來，因此思考了數十種的體驗活動，希望讓香客感受到樂趣，藉此能夠吸引多一點的香客前來。也因為寺廟幅員廣大又缺乏人力管理，容易滋生雜草，因此野放兔子來吃草。而兔子又容易被野獸、老鷹吃掉，所以興建了兔子觀音像，藉此來保佑兔子們平安長大。

聽完住持的一番解釋，所有人都展現出恍然大悟的神情，感覺到年邁的住持獨自支撐著這座寺廟所付出的心力。這種努力將古蹟傳承下去的精神、毅力與創意，或許是長谷寺在古蹟之餘，另一種可愛的地方吧！

長谷寺

地址：佐渡市長谷13番地

連建築物本身，都可見到被列為指定文化財的部份。記者陳睿中／攝影
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長谷寺的大殿，有著現代與歷史的混搭感。記者陳睿中／攝影
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已經有1200餘年歷史的長谷寺。記者陳睿中／攝影
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長谷寺現任住持富田寶元，懷中還抱著剛出生的小兔子。記者陳睿中／攝影
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約2層樓高的兔子觀音雕像，乃是為了保佑負責除草的兔子們。記者陳睿中／攝影
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寺廟內，有多尊被列為指定文化財的古物。記者陳睿中／攝影
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長谷寺藏有許多珍貴的掛軸，還有國寶級的11面觀音像。記者陳睿中／攝影
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可供雙人同時體驗死亡感覺的「雙人棺材」。記者陳睿中／攝影
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棺材國寶古蹟
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