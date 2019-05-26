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1895火燒庄 揭開你不知道的客家抗日史

2019-05-26 10:18聯合報 記者何定照╱即時報導

客家歷史在台灣較不受注重，六堆客家原生團隊「哈旗鼓文化藝術團」深耕客家表演藝術15年，邀集現代劇場資深創作團隊推出原創舞台劇《1895火燒庄：最終抉擇》，讓觀眾看到更多台灣族群的故事，也透過這場日治初期客家人最慘痛的一場戰役重現，與現代對話。

這場史稱「火燒庄之役」，是1895年日軍侵台時，火燒庄（今屏東縣長治鄉長興村）的六堆義勇軍為保衛家國奮力抵抗，不幸在戰力懸殊下，全村被日軍砲彈轟炸陷入火海。結局雖然悲慘，卻見證台灣人抵抗外侮的不屈不撓。

哈旗鼓文化藝術團表示，該劇最初在2015年發表，考量更廣群眾接受性，這次特邀王靖惇重新編劇，大膽採用時空穿梭元素，巧妙堆疊出不同世代人們在面臨現實困境時的共感，以及過程中的選擇困難。

新劇在現代圖書館展開，描述五位年輕人組成的新創團隊，正設計一款以1895火燒庄之役為題材的桌上遊戲，在試玩過程中，必須一步步為自己扮演的古人角色設身處地做出抉擇。另一方面，當他們回到現實生活，也得面對在家庭、職場、伴侶關係間遇到的種種處境。

劇中現代與古代場景並置，演員都一人分飾兩角，穿梭在1895與2019年之間，由符宏征與李明哲導演。其他編創陣容還包括舞台劉達倫、音樂柯智豪、服裝林恒正、舞蹈董怡芬與曾鼎凱等。6月8日至9日在台北國家戲劇院演出。

六堆客家原生團隊「哈旗鼓文化藝術團」《1895火燒庄：最終抉擇》。圖／哈旗鼓提供
六堆客家原生團隊「哈旗鼓文化藝術團」《1895火燒庄：最終抉擇》。圖／哈旗鼓提供
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