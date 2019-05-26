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今最後一天穩定天氣！鋒面周一接近周二起全台有雨

2019-05-26 09:39聯合報 記者曹悅華╱即時報導

把握今天好天氣。中央氣象局說上今天應是最後一天穩定天氣，周一開始天氣轉變，周二起受到鋒面影響，全台有雨，影響到周三，到了周六預估又有新一道鋒面，民眾出門務必須攜帶雨具。

氣象預報員陳建安說，今天天氣穩定，吹東南風和偏南風之間，溫度比較高；東半部高溫28到29度，西半部32到34度，僅山區附近及靠山區平地要注意午後雷陣雨。

陳建安說，周一鋒面逐漸接近台灣，天氣開始轉變，大氣不穩定的狀況下，各地降雨機率提高，雲量增多，降雨一陣一陣，山區機率略高些，「是一個轉折過程」。他說，溫度不會下降過多，降雨一有空檔，陽光露臉溫度就會上去。

陳建安表示，周二開始鋒面真正通過台灣，一早由北往南逐漸掃過，全台各地都要留意陣雨跟雷雨，有局部大雨機率，西半部比東半部更高一些。到了周三，降雨由北往南逐漸和緩，中部以北開始穩定，吹東北風，會感受到涼意。

不過，陳建安說，周二、周三溫度會下降，北台灣更明顯，高溫降幅約7度，中部和東部4度左右，南部則是降3度。北部高溫來到25度、中部28到29度、南部29到30度、東部27到28度；低溫方面北台灣20度左右、中部22度、南部23度、宜蘭20度、花蓮和台東22到23度。

陳建安表示，周四、周五鋒面漸遠離，台灣風場又轉回偏南風，天氣開始穩定，山區一有午後雷陣雨，高溫各地30度上下。到了周六又有新一波鋒面，大氣環境轉為不穩定，雲量變多，午後雷陣雨機率變高，不過詳細降雨情形還要觀察。

中央氣象局說，民眾要把握今天最後一天穩定天氣，周一開始天氣轉變，鋒面逐漸接近台灣...
中央氣象局說，民眾要把握今天最後一天穩定天氣，周一開始天氣轉變，鋒面逐漸接近台灣。本報資料照片
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