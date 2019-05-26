健康食品有效成分差很大 專家教你怎麼挑

2019-05-26 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



現代人越來越重視養生，市售的保健食品與衛福部認證的健康食品百百款，但要怎麼確認有效成分的含量呢？中華民國藥師公會全聯會政策執行長沈采穎表示「有時有難度」。

沈采穎舉例，魚油的Ω-3油酸結構可分為三酸甘油脂型（TG Form）與酯化型（EE Form），會因著加工程序不同，價格差異甚大，但市售保健食品或健康食品卻未必真有清楚標示。

沈采穎說，維他命D3與E3皆有分天然的或合成的，兩者吸收率並不相同，但同樣未必在包裝上清楚揭露。再舉一例，不同廠牌的保健膠囊的重量可能相同，但膠囊裡頭裝的可能全都是有效的保健成分，也可能只有一半。這個困境，有待主管機關食藥署檢討與因應。

現況底下，民眾要購買保健食品或健康食品，最基本的原則有三。首先，應先考量自己的需要，也可諮詢醫師或藥師的意見；其次，可選擇至信賴的藥局購買，由藥局選擇有商譽的廠商加減把關；其三，關於標示，應細看產品標示是否完整，是否包括品名、內容物、成分表、保存期限、製造商與其聯絡電話地址等，且是否有提供完整的售後諮詢服務。