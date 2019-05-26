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以為是中暑 婦人發燒檢查竟是肺癌第三期

2019-05-26 07:43聯合報 記者簡浩正╱即時報導

發燒與肺癌的距離，居然這麼近。56歲的鈺琪（化名）天生體質較弱，經常反覆性感冒，二年前夏天參加一場戶外活動後，覺得身體不舒服，當下以為是中暑而返家休息，晚上卻高燒至39.5度而到醫院掛急診，被診斷為肺炎。她覺得不對勁而主動要求住院並做進一步檢查，竟發現右側肺部長了一顆約6.5公分的腫瘤，切片後確診為第三期的非小細胞肺癌。

鈺琪與家人討論後決定手術，並以化療方式控制病情。本以為開完刀、打完化療就能平安，沒想到今年3月肺癌復發且轉移至左肺，再次手術切除病灶後，在與醫師討論下決定改以接受化療、抗血管新生標靶藥物與免疫療法，三管齊下的組合來對抗癌魔，目前狀況穩定，偶爾頭暈。

收治鈺琪的台北慈濟胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，肺癌已連續七年蟬聯台灣癌症之冠，其中「非小細胞肺癌」約占國內肺癌人口九成，每年近萬人喪命。當病患出現不適才就醫時，癌細胞大多已經轉移，故許多晚期肺癌患者五年存活率較低，以世界平均來看約為15%，台灣則因近年醫療進步下，存活率約20至25%左右。

黃俊耀說，晚期肺癌患者在手術、化療、放射與標靶都失敗後，會將希望寄託於免疫療法；而健保署在今年4月，同意開放800名癌症患者可接受免疫治療，讓不少癌症患者出現曙光。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志表示，免疫治療是利用免疫檢查點藥物喚醒患者自身免疫系統，正確辨識並攻擊癌細胞，一旦腫瘤對藥物有反應，就會產生「長尾效應」，即療程結束後，患者自身免疫系統仍發揮作。但晚期肺癌患者單獨使用免疫檢查點藥物，整體反應率很低，因此幫免疫治療「找搭檔」，提升反應率，是目前最佳解決之道。

黃俊耀表示，據近期國外歐美最新研究發現，若單純使用免疫療法治療非小細胞肺癌，治療總反應率為四成；但若為免疫、化療與標靶組合起來併用，治療反應率卻能突破六成，成為臨床上新選擇。因此他在與鈺琪及家屬討論過後，決定採組合方式治療，目前情況穩定。

黃俊耀說，近年來肺癌治療走向精準化和個人化，在免疫治療浪潮下，衛福部目前核准非小細胞肺癌患者一線免疫治療，包含單獨使用免疫治療、免疫+化療、免疫+化療+標靶等組合，增加治療靈活性，呼籲晚期患者不要放棄希望，與醫師溝通出合適的治療組合，讓生命延續。

千萬別輕忽反覆性感冒，有患者反覆性感冒，最後檢查竟罹患肺癌。示意圖，非新聞當事人...
千萬別輕忽反覆性感冒，有患者反覆性感冒，最後檢查竟罹患肺癌。示意圖，非新聞當事人。本資料照片
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