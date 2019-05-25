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大骨熬粥補鈣？毒物專家破除迷思「小心鉛汙染」

2019-05-25 21:33聯合報 記者許政榆╱即時報導

不少民眾關注食安議題，但生活環境中充斥許多潛在毒害危機，民眾卻不自知，林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，常見的鉛中毒包括使用含鉛汽油、或老市區內使用鉛管傳出自來水、焊接罐頭等環境影響，更點到許多人喜歡用大骨熬煮稀飯或湯頭，「其實多數鉛隱藏在骨頭中」，應盡量避免用大骨熬煮。

林口長庚今日舉辦類風濕性關節炎病友座談會，由風濕過敏免疫科、彩虹之友關懷聯誼會及社會服務課共同辦理，邀請臨床毒物中心主任顏宗海談「食得安心-從有害物質殘留談食安」，以及風濕過敏免疫科主任郭昶甫主講「療得放心-風濕病患得飲食照護」，讓病友了解生活中無形致病因子，以及有害物質殘留人體危險。

顏宗海指出，生活週遭充滿環境賀爾蒙汙染，包括鉛毒害、戴奧辛等，而根據美國疾管局調查，成年人血中鉛的正常濃度為10ug/gL，而孩童血鉛正常濃度為5ug/gL，但世界衛生組織卻認為血鉛濃度並沒有所謂正常標準值，因人體中只要有鉛，就可能會對身體健康造成影響。

顏宗海表示，要治療鉛中毒，除了去除鉛暴露源，或透過螯合劑治療，另外也提醒民眾，不要讓孩童在油漆剝落的遊樂設施邊玩邊吃東西，接觸遊樂設施後務必以肥皂洗手後才能進食，以及避免使用彩色吸管或咬玩具，或避免使用鮮豔色彩的食器、來路不明的中藥草及不要在密閉空間燒紅蠟燭等。

另外，戴奧辛容易累積於食物鏈中，尤其暗藏在動物脂肪組織，戴奧辛短期高量暴露恐引起皮膚病變，長期暴露則會引起惡性腫瘤、免疫力異常或流產、畸形胎等，呼籲民眾在挑選健康飲食，可盡量避免吃肥肉、內臟，以蔬果為主均衡飲食。

林口長庚醫院今日舉辦「類風濕性關節炎病友座談會」，由風濕過敏免疫科、彩虹之友關懷...
林口長庚醫院今日舉辦「類風濕性關節炎病友座談會」，由風濕過敏免疫科、彩虹之友關懷聯誼會及社會服務課共同辦理。記者許政榆／攝影
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林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，許多人喜歡用大骨熬煮稀飯或湯頭，「其...
林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，許多人喜歡用大骨熬煮稀飯或湯頭，「其實多數鉛隱藏在骨頭中」，應避免用大骨熬煮。記者許政榆／攝影
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戴奧辛中毒
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