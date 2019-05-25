研究：6成自殺者身亡前7天曾就醫

2019-05-25 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據研究顯示，自殺死亡者在自殺身亡前7天內不限精神科別就醫的比例皆在60%左右，其中65歲以上老人，自殺死亡前一個月內，曾至醫院診所就診的比率將近9成。國內自殺防治專家表示，透過此研究，不僅提醒醫療體系在自殺防治工作中的重要性，其中第一線醫療人員更扮演舉足輕重角色。

據最新公布的國人死因統計結果，106年自殺死亡人數較前一年增加106人，死亡率攀升至16.4％，國人主要死因上升一個順位至第11名。106年自殺人口中，男性2574人，占總數66％，女性則為1297人，占34％；年齡方面，15至24歲及25至44歲死亡人口中，自殺分居死因第2及第3，另外45至64歲自殺死亡人數，較前年增加81人。

自殺率攀升，面對久病厭世者或因自殺前壞心情產生身體不適就醫者，若能篩檢檢查其自殺危險因子，可能得以早期評估風險程度。台灣自殺防治學會理事吳佳儀分享一個真實故事，66歲的李先生因心臟病定期就醫，5年前妻子罹癌，他因照顧壓力常失眠，曾尋求心臟科醫師幫助。

李先生服用抗憂鬱劑後，覺得病情改善自行停藥，但幾年後妻子過世，他開始興起自殺念頭，某天兒媳回家撞見公公準備自我了結。吳佳儀表示，從李先生的案例顯示，第一線醫療人員主動建立關係評估、辨識潛在高風險族群，進而轉介精神衛生專業，有其必要性。

衛福部心口司司長諶立中指出，我國20年前開始提倡家醫科醫師及開業醫師納入自殺防治範疇，民國90年左右自殺率高峰，醫界警覺性高，但隨著國內自殺率下降，觀念開始被忽視。呼籲自殺防治不僅是精神科醫師的責任，所有第一線醫療人員都是守門人，掌握「1問2應3轉介」主動關懷傾聽、適當回應支持及轉介精神衛生專業。

但諶立中也直言，目前醫界仍較著眼於患者是心臟病或腎衰竭等疾病的醫治，往往忽略患者因疾病造成心情低落，未來規劃於繼續教育課程融入自殺防治，因醫師每6年需150學分才能繼續維持醫師執照，接受資訊涵蓋率可提高，有助於臨床醫師加強觀念，在治療患者時，會多留意高風險的患者，及早介入。