親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

研究：6成自殺者身亡前7天曾就醫

2019-05-25 18:14聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

據研究顯示，自殺死亡者在自殺身亡前7天內不限精神科別就醫的比例皆在60%左右，其中65歲以上老人，自殺死亡前一個月內，曾至醫院診所就診的比率將近9成。國內自殺防治專家表示，透過此研究，不僅提醒醫療體系在自殺防治工作中的重要性，其中第一線醫療人員更扮演舉足輕重角色。

據最新公布的國人死因統計結果，106年自殺死亡人數較前一年增加106人，死亡率攀升至16.4％，國人主要死因上升一個順位至第11名。106年自殺人口中，男性2574人，占總數66％，女性則為1297人，占34％；年齡方面，15至24歲及25至44歲死亡人口中，自殺分居死因第2及第3，另外45至64歲自殺死亡人數，較前年增加81人。

自殺率攀升，面對久病厭世者或因自殺前壞心情產生身體不適就醫者，若能篩檢檢查其自殺危險因子，可能得以早期評估風險程度。台灣自殺防治學會理事吳佳儀分享一個真實故事，66歲的李先生因心臟病定期就醫，5年前妻子罹癌，他因照顧壓力常失眠，曾尋求心臟科醫師幫助。

李先生服用抗憂鬱劑後，覺得病情改善自行停藥，但幾年後妻子過世，他開始興起自殺念頭，某天兒媳回家撞見公公準備自我了結。吳佳儀表示，從李先生的案例顯示，第一線醫療人員主動建立關係評估、辨識潛在高風險族群，進而轉介精神衛生專業，有其必要性。

衛福部心口司司長諶立中指出，我國20年前開始提倡家醫科醫師及開業醫師納入自殺防治範疇，民國90年左右自殺率高峰，醫界警覺性高，但隨著國內自殺率下降，觀念開始被忽視。呼籲自殺防治不僅是精神科醫師的責任，所有第一線醫療人員都是守門人，掌握「1問2應3轉介」主動關懷傾聽、適當回應支持及轉介精神衛生專業。

但諶立中也直言，目前醫界仍較著眼於患者是心臟病或腎衰竭等疾病的醫治，往往忽略患者因疾病造成心情低落，未來規劃於繼續教育課程融入自殺防治，因醫師每6年需150學分才能繼續維持醫師執照，接受資訊涵蓋率可提高，有助於臨床醫師加強觀念，在治療患者時，會多留意高風險的患者，及早介入。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

據研究顯示，自殺死亡者在自殺身亡前7天內不限精神科別就醫的比例皆在60%左右。圖...
據研究顯示，自殺死亡者在自殺身亡前7天內不限精神科別就醫的比例皆在60%左右。圖／本報系資料照
分享

醫師患者心臟病
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

太幸運！統一發票今開獎 他花「8元買報紙」中千萬大獎

2019-05-25 17:43

每年影響20萬考生！6月報名駕訓班恐漲價 費用1萬元起跳

2019-05-25 16:13

從北而南大雨特報！注意強降雨、雷擊、強陣風

2019-05-25 16:10

萬安42號演習將登場 警提醒：禮車靈車一樣受管制

2019-05-25 15:14

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

影／表姊不到40歲肝癌逝 藝人紅毛：不菸不酒也沒熬夜

2019-05-25 13:53

溫慶珠「ISA HOUSE伊莎閣樓」 時尚女王最愛的上海家常菜

2019-05-25 13:20

香港廚魔梁經倫來台展店 「Daimon．犇 廚魔館」進駐微風南山

2019-05-25 13:15

故宮晶華「張大千家宴」上菜 一嚐大師的飲食日常

2019-05-25 13:07

美5G干擾天氣預報準確度？氣象局：待評估

2019-05-25 13:04

房子4招防曬 夏日減熱不惱怒

2019-05-25 12:59

桃園醫院健康久久控糖班 玩桌遊幫助糖友控糖

2019-05-25 12:40

不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14

小朋友聯絡簿作畫「千軍萬馬」 網跪：必須好好栽培！

2019-05-25 12:00

台南辦淨溪 張子敬：垃圾不落溪媽祖龍王都開心

2019-05-25 11:49

下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03

發展小港機場 學者：分級收費可望吸引航線進駐

2019-05-25 10:37

小港機場成廉航中心？ 民航局：航空都期待進駐

2019-05-25 09:36

美5G頻道影響天氣預報？ 氣象局：待評估

2019-05-25 08:23

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

2019-05-25 08:00

鄭明典教你看懂氣象圖 下周台灣天氣型態偏濕

2019-05-25 07:30

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08

昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02

桃園至苗栗沿海、中部近山區 今空品恐瞬間「紅爆」

2019-05-25 05:35

今防午後雷陣雨 西半部高溫可達33度

2019-05-25 05:35

學校、居家有高濃度塑化劑 傷「生」也傷「心」

2019-05-25 00:28

兒盟調查：孩子走失 逾半因大人滑手機、逛街忽略

2019-05-25 00:21

健康你我他／藉助電器勤打掃 用香茅殺菌防蟲

2019-05-24 23:47

修正條文三讀／預立醫療內容 末期病人能親自確認

2019-05-24 23:43

月底接種第二劑／4成國一女 未接種HPV疫苗

2019-05-24 23:36

科普好健康／對抗惡性腦瘤 細胞攻防戰

2019-05-24 23:32

1家5醫師 深耕基層醫療

2019-05-24 23:08

戶外吸菸被取締 不知有吸菸區？議員質疑宣導不足

2019-05-24 23:07

大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-24 21:28

別讓下一代不知豬為何物！海巡署長籲國人共護肉燥飯

2019-05-24 21:25

晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02

蘇花公路落石砸車 雙向交通中斷警方公路單位處理中

2019-05-24 20:07

熱播八點檔「一招」秒變兒童劇 網笑：以為在看幼幼台

2019-05-24 20:00
看更多

熱門文章

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-24 21:28

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

2019-05-25 08:00

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08

從北而南大雨特報！注意強降雨、雷擊、強陣風

2019-05-25 16:10

下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03

蘇花公路落石砸車 雙向交通中斷警方公路單位處理中

2019-05-24 20:07

昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 獲得愛情機緣

2019-05-25 00:00

大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30

零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16

鄭明典教你看懂氣象圖 下周台灣天氣型態偏濕

2019-05-25 07:30

小港機場成廉航中心？ 民航局：航空都期待進駐

2019-05-25 09:36

影／表姊不到40歲肝癌逝 藝人紅毛：不菸不酒也沒熬夜

2019-05-25 13:53

太幸運！統一發票今開獎 他花「8元買報紙」中千萬大獎

2019-05-25 17:43

每年影響20萬考生！6月報名駕訓班恐漲價 費用1萬元起跳

2019-05-25 16:13

炫耀文？他抱怨34歲只領24K 一句話讓劇情大反轉

2019-05-25 10:54

8腳蜘蛛近親臉部蟎蟲 日間躲毛孔內吃皮脂晚上爬出來交配

2019-05-24 20:02

對付插隊情侶 她出妙招險逼小倆口鬧分手

2019-05-25 09:51

即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35

密集恐懼注意！魚缸沒關燈 回頭看水上竟成「屍海」

2019-05-25 11:29

不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14

百人吃臭豆腐食品中毒 案移南投檢方偵辦

2019-05-24 21:43

大樂透第108049期頭獎台南開出 1注獨得3.5億元

2019-05-24 22:16

得主是你嗎？3、4月統一發票千萬大獎開出了

2019-05-25 12:56

今防午後雷陣雨 西半部高溫可達33度

2019-05-25 05:35

晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02

戶外吸菸被取締 不知有吸菸區？議員質疑宣導不足

2019-05-24 23:07

貪食蛇！巨蟒吞更大巨蟒變超腫 消化不良全吐光

2019-05-25 10:38

美5G頻道影響天氣預報？ 氣象局：待評估

2019-05-25 08:23

學校、居家有高濃度塑化劑 傷「生」也傷「心」

2019-05-25 00:28

萬安42號演習將登場 警提醒：禮車靈車一樣受管制

2019-05-25 15:14

涓豆腐進駐南港車站 滿千送千、99元吃海鮮煎餅

2019-05-24 22:36

【童言童語】千夜／漂亮阿姨會陪我

2019-05-25 06:00

【閱讀生活】韓星姬／某天突然覺得人生茫然起來

2019-05-25 06:00

下周梅雨鋒面報到！趁周末好天氣快搶買「防潮小物」這幾款除濕又爆萌

2019-05-25 13:55

對流雲系發展旺盛 11縣市大雨特報

2019-05-25 15:19

兒盟調查：孩子走失 逾半因大人滑手機、逛街忽略

2019-05-25 00:21

桃園至苗栗沿海、中部近山區 今空品恐瞬間「紅爆」

2019-05-25 05:35

別讓下一代不知豬為何物！海巡署長籲國人共護肉燥飯

2019-05-24 21:25

科普好健康／對抗惡性腦瘤 細胞攻防戰

2019-05-24 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top