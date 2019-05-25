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每年影響20萬考生！6月報名駕訓班恐漲價 費用1萬元起跳

2019-05-25 16:13聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

駕訓班學費下限6月起從8千元調漲至1萬元，漲幅高達25%，這將是公路總局21年來首度調漲駕訓班學費下限。現行駕訓班學費為8千元至1萬3千元，北市則為9千元至1萬3500元，但多年來購車、教練薪資等各項成本上漲，業者希望可以適度調漲學費，公總2017年請學者專家研議調漲版本，近期拍板決定將下限8千元一律調漲到1萬元，6月起報名統統適用，初估每年影響20萬以上考生。

全台約有220多家駕訓班，每年有超過20萬人報考駕訓班，最多一年曾高達28萬人，但近年因少子化影響人數下滑，去年僅25萬人。

現行駕訓班學費為8千元至1萬3千元，北市則是9千元至1萬3500元，多年來沒有調整。但物價指數升高，包括基本薪資調整、考照新增道路訓練項目、上課時程拉長、購車及維護成本也都升高，業者不斷反映駕訓班學費上下限也要跟著調整，公總2017年起啟動相關研究案。

據公總調查駕訓班收費現況，雖然學費下限為8千元，但僅不到十來家業者會收到8千元下限，多半會超過8千元，普遍在1萬元左右；因此公總認為，駕訓班學費下限調整至1萬元還算符合業界現況。另外，除了台北市的駕訓班學費上限都是1萬3千元，這次則調漲到1萬3500元，統一全台價碼。

但有些駕訓班標榜服務周到、設備高端，為符合市場需求，未來駕訓班學費天花板將不是「鐵板一塊」。公總正在研議新設個案審查機制，業者可以申請提高學費上限，最多不超過1萬6千元為原則，但要提報哪些成本或指標還需要研議，目前只有初步方向，6月還不會上路。

公路總局擬將駕訓班學費下限從8千元調漲至1萬元。聯合報系資料照
公路總局擬將駕訓班學費下限從8千元調漲至1萬元。聯合報系資料照
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駕訓班北市薪資
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