影／表姊不到40歲肝癌逝 藝人紅毛：不菸不酒也沒熬夜

2019-05-25 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「救救肝苦人」免費保肝篩檢，今天同步在台中市潭子、大雅登場。素有「本土劇最強綠葉」稱號的45歲藝人紅毛現身潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，表姊生前是幼稚園老師，不菸不酒也沒熬夜，讓他意識到肝癌不一定是積勞成疾，初期也沒徵兆，推廣肝篩檢預防，尤其帶原者更要定期追蹤，早期發現、早期治療，才能免於遺憾。

藝人紅毛也分享，去年肝篩檢，發現肝功能指數飆高到240，經治療，以及配合作息，戒酒、儘量避免熬夜、運動，如今肝指數回復正常。

肝病防治學術基金會今天與台中市衛生局、台灣人壽、中國信託慈善基金會、7-ELEVEN結合社會愛心善款，同步在台中市潭子區、大雅區舉辦「救救肝苦人」，提供民眾免費肝炎及肝癌檢驗，台中市衛生局現場也提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌四項癌篩。

包括肝病防治學術基金會醫療事業發展執行長李懋華、台中市副市長楊瓊瓔、台中市衛生局長曾梓展、藝人紅毛等人現身潭子場，推廣肝病篩檢。

李懋華說，肝癌是國人癌症十大死因男性排前2名，女性前3名，每年逾萬人肝病死亡；基金會有鑑於台灣肝癌約9成為B、C型肝炎患者，許多高危險群沒有定期追蹤檢查，延誤治療契機。

他指出，基金會13年來，與7-ELEVEN合作，透過「救救肝苦人」、「保肝全壘打」等計畫，在全台推動免費肝病篩檢，成功篩出逾2.6萬名B、C肝帶原者，今年的「救救肝苦人」預計在全台舉辦逾50場活動。