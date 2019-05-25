親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

小雞決定母雞風向轉變 郭台銘、韓國瑜支持各擅勝場

選舉無效官司敗訴 丁守中已決定上訴

影／表姊不到40歲肝癌逝 藝人紅毛：不菸不酒也沒熬夜

2019-05-25 13:53聯合報 記者趙容萱╱即時報導

「救救肝苦人」免費保肝篩檢，今天同步在台中市潭子、大雅登場。素有「本土劇最強綠葉」稱號的45歲藝人紅毛現身潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，表姊生前是幼稚園老師，不菸不酒也沒熬夜，讓他意識到肝癌不一定是積勞成疾，初期也沒徵兆，推廣肝篩檢預防，尤其帶原者更要定期追蹤，早期發現、早期治療，才能免於遺憾。

藝人紅毛也分享，去年肝篩檢，發現肝功能指數飆高到240，經治療，以及配合作息，戒酒、儘量避免熬夜、運動，如今肝指數回復正常。

肝病防治學術基金會今天與台中市衛生局、台灣人壽、中國信託慈善基金會、7-ELEVEN結合社會愛心善款，同步在台中市潭子區、大雅區舉辦「救救肝苦人」，提供民眾免費肝炎及肝癌檢驗，台中市衛生局現場也提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌四項癌篩。

包括肝病防治學術基金會醫療事業發展執行長李懋華、台中市副市長楊瓊瓔、台中市衛生局長曾梓展、藝人紅毛等人現身潭子場，推廣肝病篩檢。

李懋華說，肝癌是國人癌症十大死因男性排前2名，女性前3名，每年逾萬人肝病死亡；基金會有鑑於台灣肝癌約9成為B、C型肝炎患者，許多高危險群沒有定期追蹤檢查，延誤治療契機。

他指出，基金會13年來，與7-ELEVEN合作，透過「救救肝苦人」、「保肝全壘打」等計畫，在全台推動免費肝病篩檢，成功篩出逾2.6萬名B、C肝帶原者，今年的「救救肝苦人」預計在全台舉辦逾50場活動。

楊瓊瓔說，肝是沈默器官，癌肝出現症狀就醫，往往是晚期，因此事前預防及篩檢工作非常重要，政府提供45歲民眾成人健檢，終身可接受一次免費B、C肝炎抽血篩檢；她感謝肝病防治學術基金會關注台中市民的健康，提供潭子、大雅區民眾免費肝病篩檢。

藝人紅毛現身「救救肝苦人」台中潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，讓他...
藝人紅毛現身「救救肝苦人」台中潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，讓他積極推廣肝篩檢，早期發現、早期治療，才能免於遺憾。記者趙容萱／攝影
分享
藝人紅毛現身「救救肝苦人」台中潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，讓他...
藝人紅毛現身「救救肝苦人」台中潭子場經驗分享，他的表姊不到40歲就肝癌病逝，讓他積極推廣肝篩檢，早期發現、早期治療，才能免於遺憾。記者趙容萱／攝影
分享

台中市肝病肝癌
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14

下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03

桃園醫院健康久久控糖班 玩桌遊幫助糖友控糖

2019-05-25 12:40

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

影／多「錢」入學？補習班推萬元課程 竟含教授推薦信

2019-05-25 14:39

美5G干擾天氣預報準確度？氣象局：待評估

2019-05-25 13:04

小朋友聯絡簿作畫「千軍萬馬」 網跪：必須好好栽培！

2019-05-25 12:00

台南辦淨溪 張子敬：垃圾不落溪媽祖龍王都開心

2019-05-25 11:49

發展小港機場 學者：分級收費可望吸引航線進駐

2019-05-25 10:37

小港機場成廉航中心？ 民航局：航空都期待進駐

2019-05-25 09:36

美5G頻道影響天氣預報？ 氣象局：待評估

2019-05-25 08:23

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

2019-05-25 08:00

鄭明典教你看懂氣象圖 下周台灣天氣型態偏濕

2019-05-25 07:30

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08

昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02

桃園至苗栗沿海、中部近山區 今空品恐瞬間「紅爆」

2019-05-25 05:35

今防午後雷陣雨 西半部高溫可達33度

2019-05-25 05:35

學校、居家有高濃度塑化劑 傷「生」也傷「心」

2019-05-25 00:28

兒盟調查：孩子走失 逾半因大人滑手機、逛街忽略

2019-05-25 00:21

健康你我他／藉助電器勤打掃 用香茅殺菌防蟲

2019-05-24 23:47

修正條文三讀／預立醫療內容 末期病人能親自確認

2019-05-24 23:43

月底接種第二劑／4成國一女 未接種HPV疫苗

2019-05-24 23:36

科普好健康／對抗惡性腦瘤 細胞攻防戰

2019-05-24 23:32

1家5醫師 深耕基層醫療

2019-05-24 23:08

戶外吸菸被取締 不知有吸菸區？議員質疑宣導不足

2019-05-24 23:07

大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-24 21:28

別讓下一代不知豬為何物！海巡署長籲國人共護肉燥飯

2019-05-24 21:25

晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02

蘇花公路落石砸車 雙向交通中斷警方公路單位處理中

2019-05-24 20:07

熱播八點檔「一招」秒變兒童劇 網笑：以為在看幼幼台

2019-05-24 20:00

金門獅山海灘漂死豬確為非洲豬瘟 監控本土豬無異狀

2019-05-24 19:38

大樹底下問病見大愛 東非義診圓滿近五千人次

2019-05-24 19:14

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 19:09

酷夏來臨！台電教你四個小撇步 輕鬆省電費

2019-05-24 18:00

拾念《大神魃》 重詮山海經旱魃故事

2019-05-24 17:39

以回收洗腎藥水桶盛裝販售 泡泡龍洗碗精下架

2019-05-24 16:56

《與惡》思覺失調？ 醫：常被誤認年輕人抗壓低

2019-05-24 16:34

台彩買氣熱！ 第4屆「公益彩券」政府公益盈餘上看1515億元

2019-05-24 16:12
看更多

熱門文章

8縣市大雨特報！ 注意雷擊、強陣風、溪水暴漲

2019-05-24 15:59

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-24 21:28

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

2019-05-25 08:00

酷夏來臨！台電教你四個小撇步 輕鬆省電費

2019-05-24 18:00

萬安42號演習下周一北部登場 交通設施管制看這

2019-05-24 15:16

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08

蘇花公路落石砸車 雙向交通中斷警方公路單位處理中

2019-05-24 20:07

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 獲得愛情機緣

2019-05-25 00:00

大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30

老人「能吃盡量吃」少量多餐 3好1巧吃得營養健康

2019-05-24 17:14

下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03

零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16

外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 19:09

小港機場成廉航中心？ 民航局：航空都期待進駐

2019-05-25 09:36

鄭明典教你看懂氣象圖 下周台灣天氣型態偏濕

2019-05-25 07:30

炫耀文？他抱怨34歲只領24K 一句話讓劇情大反轉

2019-05-25 10:54

8腳蜘蛛近親臉部蟎蟲 日間躲毛孔內吃皮脂晚上爬出來交配

2019-05-24 20:02

即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35

《與惡》思覺失調？ 醫：常被誤認年輕人抗壓低

2019-05-24 16:34

對付插隊情侶 她出妙招險逼小倆口鬧分手

2019-05-25 09:51

密集恐懼注意！魚缸沒關燈 回頭看水上竟成「屍海」

2019-05-25 11:29

零食展限定！ 超萌「卡娜赫拉人形燒霜淇淋」全台獨賣

2019-05-24 18:35

以回收洗腎藥水桶盛裝販售 泡泡龍洗碗精下架

2019-05-24 16:56

今防午後雷陣雨 西半部高溫可達33度

2019-05-25 05:35

戶外吸菸被取締 不知有吸菸區？議員質疑宣導不足

2019-05-24 23:07

大樂透第108049期頭獎台南開出 1注獨得3.5億元

2019-05-24 22:16

不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14

貪食蛇！巨蟒吞更大巨蟒變超腫 消化不良全吐光

2019-05-25 10:38

百人吃臭豆腐食品中毒 案移南投檢方偵辦

2019-05-24 21:43

小S背MK彩紅包祝福同婚日起跑 穿出上班族灰色系風格

2019-05-24 16:36

晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02

美5G頻道影響天氣預報？ 氣象局：待評估

2019-05-25 08:23

學校、居家有高濃度塑化劑 傷「生」也傷「心」

2019-05-25 00:28

燦坤獨賣「石頭掃地機器人」 首波預購送30片拖布

2019-05-24 16:02

涓豆腐進駐南港車站 滿千送千、99元吃海鮮煎餅

2019-05-24 22:36

兒盟調查：孩子走失 逾半因大人滑手機、逛街忽略

2019-05-25 00:21

【童言童語】千夜／漂亮阿姨會陪我

2019-05-25 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top