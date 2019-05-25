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打罵教育行得通？ 心理師：恐阻礙孩子學習成長

2019-05-25 12:43聯合報 記者許政榆╱即時報導

在每個家庭教育中，家長皆有各自管教方式，有的用民主開放、有的是嚴格打罵，多半希望孩子能循規蹈矩，但臨床心理師提醒，孩子受到壓力、傷害性刺激可能產生焦慮情緒，出現抵抗或逃跑反應，甚至有的孩子會逃家、翹家，家長在施行懲罰時，應需了解懲罰背後要讓孩子學習的目的為何。

衛生福利部桃園醫院身心內科臨床心理師林姿瑩指出，過去臨床中，曾有家長帶著會逃家、蹺課的孩子來進行評估，在和家長進行會談時，家長劈頭就說「我們家就是打罵教育的」，也尊重家長的教育想法，但隨著執行方式不同，皆會導致不同結果。

林姿瑩指出，人類大腦底層負責掌管焦慮、恐怖、驚嚇情緒的「杏仁核」，在杏仁核的旁邊有一個負責掌管記憶的「海馬迴」，當受到傷害性刺激時，杏仁核會激發，進而增強記憶，俗話說「一朝被蛇咬，十年怕草繩」即為此概念。

林姿瑩表示，當我們面臨壓力時焦慮情緒上升，身體會產生「戰鬥」或「逃跑」的反應，但在戰不了也逃不走時，我們會變得「僵呆」，關閉所有的感知，保護自我在被攻擊時比較不會痛苦；於此同時，大腦其他的皮質區，甚至是可以學習以成熟方式因應各種困難的執行功能區塊，也會跟著暫時停止成長。

林姿瑩提醒，當孩子長期處在焦慮、恐懼的情境下，如家暴性侵或家庭成員時常爭吵的情境中等，孩子除了會強烈記得這些負向事件外，大腦學習並執行適切因應方式的能力都會受到影響，此理論並非提倡家長不做懲罰，而是要了解懲罰背後能讓孩子學到什麼。

林姿瑩建議，可透過「停、聽、看」觀察孩子，「停」當家長對孩子的行為已經無法容忍、生氣的情緒不斷加溫；或已生氣甚至動手，可先深呼吸讓自己降溫或暫停，別讓孩子成為自己情緒宣洩的對象；「聽」在大家情緒都平穩後，聽聽看孩子怎麼說，了解事情到底是怎麼發生的？孩子到底在想什麼？「看」跟孩子一起找找看，有沒有其他更棒的方式可以執行；或是告訴孩子可以怎麼做，一般社會常規為何。

林姿瑩表示，若孩子處在「僵呆」的模式下，要學習到其他知識是有困難的，因此需要在彼此都情緒平穩下，教導孩子的觀念和行為才可容易被記住。當孩子做對了，家長可多給點掌聲，或是多抱抱他、親親他，這可以讓孩子感到愉快、更有安全感。

臨床心理師提醒家長，在懲罰孩子時，應需了解要讓孩子學習的目的為何。圖／桃園醫院提...
臨床心理師提醒家長，在懲罰孩子時，應需了解要讓孩子學習的目的為何。圖／桃園醫院提供
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