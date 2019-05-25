桃園醫院健康久久控糖班 玩桌遊幫助糖友控糖

2019-05-25 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



根據國民健康署統計，全國約有227.5萬名糖尿病患者，並且以每年增加2.5萬名新診斷糖尿病患者的速度持續增加，成為國人重要的健康問題。為協助糖友學習日常控制糖尿病知識與實用小技巧，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心舉辦「健康久久控糖班」，邀請尚未達成控制血糖目標的糖友們，加入桌遊控糖訓練班，運用Steno糖尿病對話卡幫助糖友們敞開心扉一起暢談控糖技巧。

糖尿病患者發生合併症的風險與高血糖有密切相關，包括中華民國糖尿病衛教學會等單位也呼籲糖友們，糖化血色素要控制在7.0%以下，才能有效預防糖尿病合併症的發生，但糖尿病控制行為，往往知易行難，對糖友們來說是一大挑戰。

糖尿病中心護理長郭昭岑表示，透過為期4次的桌遊控糖課程，包括感受、藥物、飲食及運動等相關知識，深入淺出的探討糖友們日常控制血糖常見的問題，透過糖尿病衛教師的引導，糖友間互相腦力激盪及分享經驗，再轉化成日常實用可執行的控糖行為，讓血糖控制不在是難事，而是可以成為習慣的健康行為。