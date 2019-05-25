墾丁星級飯店拉抬低迷市場 推感受海洋力量的瑜珈輕旅

2019-05-25 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



南台灣度假勝地屏東墾丁近幾年受觀光海嘯衝擊，高檔飯店去年的年營業額均創新低，業者除了打價格戰，也以異業合作方式拉抬低迷旅遊市場；墾丁一家五星飯店和國內知名運動服飾品牌合作，下月連續2個周末推出「半島瑜珈輕旅」，以沙灘、草地、星空、瑜珈和公益的放鬆療癒之旅為主題，吸引夏日不喜歡劇烈運動，又想瘦身的客群。

墾丁夏都沙灘酒店說，運動健身對於現代人來說，不只是種生活習慣，也是在忙碌的社會中，維持身心靈的一大重點，夏都國內知名EASYOGA首次合作，6月15日至6月16日及6月22日至6月23日，連續2個周末推出「半島瑜珈輕旅」，以戶外瑜珈為主軸，提供不同型態戶外瑜珈，由EASYOGA資深老師帶領，藉由大自然打開您的五感。

夏都說，「星空草地瑜珈」傳承古典瑜伽與創意的瑜伽饗宴，與海浪聲一起全身性、平衡、心息合一；探索身體核心力量的「SUP瑜珈」，在充滿表面張力的水面瑜伽墊上，順著水流波動，併著呼吸脈動，讓柔軟的水帶給身體強壯的核心力量，找回身心靈的平靜與平衡；「SPA沙灘瑜珈」迎著海風，足踏細沙，一呼一吸，海洋鮮氣充滿鼻息，海浪韻律與心跳相映，將五感打開，感受瑜伽的美好。