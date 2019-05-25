台南辦淨溪 張子敬：垃圾不落溪媽祖龍王都開心

2019-05-25 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



環保署今天上午在台南市鹿耳門溪畔舉辦「溪守同心、守護河川」淨溪活動，由環保署長張子敬及台南市長黃偉哲等人將攔下溪畔垃圾繩索一起拉上岸，拾撿垃圾，揭開活動序幕；主辦單位邀請甜甜兒童團設計媽祖、龍王守護河川，打擊河川廢棄物橋段，張子敬說，大家共同來打拚，「垃圾不落溪，媽祖龍王都開心」。

張子敬說， 為解決河川不易親近問題及減少海洋廢棄物，環保署邀集相關部會合作，執行巡檢、設置攔除點，攔除垃圾及指定分類，並建置地面水體垃圾攔除管理系統，據統計，截至目前為止，全國地面水體垃圾攔除總重已達2萬2566公噸，數量較往年多。

他表示，如把地面上水體垃圾分類，可分類的人為垃圾前3名依序為垃圾包、塑膠垃圾與動物屍體，可見水體垃圾的主要來源還是日常生活的廢棄物，因此必須呼籲垃圾不落溪、塑膠可少用、死狗不要放水流，從日常生活的小動作做起，就是愛護河川，也可避免垃圾流入海洋，不再出現海龜鼻子插了吸管的畫面。