不趕高鐵活該慢慢等？ 他罵速食業者給餐不依順序

2019-05-25 12:14 聯合新聞網 綜合報導



有網友搭高鐵前購買速食，卻越等越不對勁。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

搭車前買餐分秒必爭！一名網友日前要從高鐵雲林站搭車前，先至車站旁的摩斯漢堡點餐，然而卻越等越不對勁，明明是第二個點餐的，周圍其他在等餐的客人卻已紛紛領餐離開，上前詢問後店員才回應「餐點還沒做好，你有沒有要趕車？」讓他傻眼痛批「不用趕車的客人就是次等公民？不吵的人就該最後一個拿餐嗎？」其他網友也無奈「看來是會吵的有糖吃」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示24日下午在速食店摩斯漢堡高鐵雲林店點餐，並坐在一旁等餐，等了一陣子發現其他比他晚點餐的客人都已紛紛領餐離開，晚結帳的人也因為向店員反應要搭車，所以也先拿到餐點。

該網友等了14分鐘後發現事態不對，若再等下去恐怕來不及搭車，便上前向店員詢問，豈料店員卻回應他餐點還沒做好，並問他「有沒有要搭車」，對此他非常傻眼，痛罵「所以去你們摩斯內用的人以及沒有要趕搭車的人都是活該倒楣，都要等到你們幫要趕車的高階客戶服務完，才輪得到那些人？」

事後店員表示願意退錢，但他表示，退錢並不能解決問題，當初會決定點餐就是打算要花錢填飽肚子，難道「退我錢就比較了不起嗎？」而且他是第二個點餐的，其他所有外帶的人都已領餐離開，只剩他還在苦等，讓人非常不滿。他表示因為如此，導致他差幾秒鐘趕不上車，甚至必須在高鐵上從7車走到1車。該網友也補充說明，其他點餐的客人的餐點項目都跟他差不多。

其他網友看了也無法接受，留言「我可以忍受等待，可是無法接受比我晚買餐點的人，卻比我早拿到餐點走人，順序很重要」、「沒有順序的店確實會讓人不爽」、「會吵的有糖吃」。