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下周變天！ 28日慎防劇烈天氣 恐豪雨強風

2019-05-25 11:03聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今明兩天天氣穩定，氣象局指出，27日開始天氣轉為不穩定，28日天氣影響最劇烈，要留意豪大雨、強風，29日各地溫度最涼，高溫都有明顯降幅，預計30日開始才會轉為穩定天氣，目前觀測，6月1日開始又有鋒面接近，影響程度還待觀察。

氣象局預報員陳建安表示，今明兩天吹偏東南風、南風，各地天氣大多為多雲到晴的穩定天氣，不過，迎風面花東有斷續降雨，山區也要注意午後雷陣雨，他說，山區若有熱對流發展，雨勢可能往平地擴及，因此，近山區也要留意。氣溫方面，各地感覺蠻炎熱，西半部高溫31到34度，東半部27到29度。

陳建安說，下周鋒面逐漸接近，27日開始大氣環境轉不穩定，全台降雨機率上升，開始有斷續陣雨，不過下周一還不至於整天下雨，還有機會見到陽光，28日天氣最不穩定，全台都要留意陣雨、雷雨，屆時可能有中尺度系統發展，因此可能出現強風、雷擊，提醒民眾要注意安全。

陳建安說，29日鋒面逐漸通過，中部以北天氣先轉好，東半部、南部仍有降雨，雖然降雨範圍縮小，有些地方仍要留意局部大雨。受東北風影響，下周三也會感受偏涼，北部高溫25、26度，中南部28、29度，各地氣溫都有顯著下降。

陳建安說，鋒面影響到29日，30日開始回到穩定天氣，高溫也回升。不過，6月1日開始可能又有一道鋒面逐漸接近北部海面，影響狀態還待觀察。

今明兩天天氣穩定。本報資料照片
今明兩天天氣穩定。本報資料照片
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