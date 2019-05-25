發展小港機場 學者：分級收費可望吸引航線進駐

2019-05-25 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



小港機場如何吸引航線進駐、成為東南亞，甚至其他國家的主要來往窗口？有學者表示，帶動觀光與商業需求，航空公司的航線自然就會跟著增加，此外，除了現有的減免落地費之外，也可以透過分級收費，減少起降費等方式，可以更具吸引力。

長榮大學航空管理系教授黃泰林表示，政策上可以考慮是否提供較簡便的設備，或者給予一些使用限制，提供分級收費，讓低成本航空的起降費可以再打折扣。

他說，例如低成本航空可以選擇哪些服務是不需要的，像是報到櫃台是否能少一點，收取的費用若再打折，有機會吸引他們設新航線。

除此之外，城市興起也是直接帶動新設航線的主因。高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，觀光需求或者商業需求增加，都是航線開拓的主要原因，高雄市長韓國瑜要讓高雄市成為重要的商業都市，如果未來發展為重要的會議展覽城市，航空公司的航線自然會因此增加。

除了商業需求之外，觀光方面，劉喜臨說，類似日本的東京跟大阪，高雄可以思考如何串聯屏東、台南、嘉義的觀光資源，讓國際觀光客將高雄小港機場當作另一個來台的選擇。