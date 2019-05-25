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小港機場成廉航中心？ 民航局：航空都期待進駐

2019-05-25 09:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

國外旅客來台成長率墊底，交通部前部長陳建宇等人建議，應該爭取低成本航空等航線飛往中南部，另外，交通部將投入200多億元擴展小港機場，可以把小港機場當作廉航中心，爭取更多航線如東南亞的航線進駐。對此，民航局表示，這是小港機場發展的目標之一，不少東南亞廉航想以台灣為中心往其他國家發展，目標是讓小港機場成為低成本、傳統航空都能進駐的綜合性機場。

陳建宇表示，我國一直力爭新南向觀光客，東南亞的經濟一直在成長中，預期未來的觀光旅客會持續增加，且不少台人赴東南亞工作、台商也不少，中南部東南亞的航線卻不多，主管機關應該要爭取，這樣觀光、商務旅客才會增多。他說，交通部的2035年計畫，準備投資200多億元提升小港機場，可以爭取更多廉航的路線，將高雄小港機場當作來往東南亞的一個窗口。

民航局表示，「高雄國際機場2035年整體規畫」中，其中一個定位就是將小港機場定位為廉航的主要發展基地，如此一來，也可以跟桃園國際機場做出區隔，東南亞方面，現在像是即將來台設線的越南的越竹航空都想以台灣為中心往大陸、東北亞發展。

民航局指出，這兩、三年來，為了鼓勵設新航線，除了台北松山機場、桃機之外的機場，只要新闢或者增加新航線都可以減免落地費。根據高雄小港機場統計，目前共有25條廉航航線，來往的旅客除了旅行團、遊客之外，也有不少新移民以及來台工作的移工。

廉航中心若是小港機場的發展目標之一，未來小港機場擴建後，是否單獨設置一個廉航的航廈？民航局指出，不會特別設置廉航的專用航廈，且廉航只是票價較便宜、服務比較少，但在機場使用上，包含落地費、航廈使用以及飛航標準等都一樣，乘客也可以購買所有免稅品，所以也不需設專門航廈。

民航局長林國顯表示，雖然規畫小港機場發展為廉價航空的中心，也期待可以進駐更多廉航，但隨著廉價航空也在轉型，像是日本的星悅航空等又跟認知的低成本航空定位不同，所以也不會只設限於低成本航空，期待的是任何航空公司都可以進來，讓機場形同一間綜合性的百貨公司。

圖為高雄小港機場。圖／高雄市都發局提供
圖為高雄小港機場。圖／高雄市都發局提供
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小港機場廉航東南亞
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