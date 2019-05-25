美5G頻道影響天氣預報？ 氣象局：待評估

2019-05-25 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



國外媒體報導美國5G發展通訊可能干擾氣象衛星蒐集地球大氣數據，進而影響天氣預測準確度。中央氣象局指出，目前台灣有兩種氣象衛星系統，一套是日本的地球同步衛星，這套並不會受到影響，另一套是美國與歐洲的繞極軌道衛星，因部分頻道可能與5G頻道共用，若共用引發干擾，就可能會受影響，不過，確切的影響程度，還無法預估，就算受影響也可以透過雷達、閃電等偵測系統，輔助天氣預報。

中央氣象局氣象衛星中心主任陳嘉榮表示，目前我國的地球同步衛星是日本的向日葵八號，不受5G頻道影響。系統管制課課長張育承說，該衛星透過24小時不間斷地觀測，使用的觀測波段為可見光與紅外線波段，資料傳輸頻率為1.6-1.7Ghz，不會受到5G頻道影響。

張育承說，至於來自美國與歐洲的繞極軌道衛星中部份微波的觀測儀器，因美國打算陸續開放的5G通訊微波頻道，部分頻道可能與5G重疊，受干擾後可能影響資料品質與蒐集水、雪等態樣的資料正確性，將降低微波觀測頻道數量，至於是否影響天氣預測準確度，仍尚待評估。

至於我國5G網路頻段方面是否會影響，張育承說，我國目前開放的5G網路所使用的頻段尚未與氣象應用的微波波段重疊。

張育承說，就算有影響，資料有誤差，我國在進行數值天氣象預報時，也可以去除可能有疑慮的微波資料，另外，氣象局也建置先進的氣象雷達、閃電偵測等系統，可以輔助預報準確度。