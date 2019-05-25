鄭明典教你看懂氣象圖 下周台灣天氣型態偏濕

2019-05-25 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局副局長鄭明典在臉書表示，根據大氣可降水量分析圖，反映低層大氣的潮濕度，圖上方顏色是偏乾的空氣，下方熱帶則屬於偏濕的空氣。可以看出來，台灣正好位於乾濕交界處，基本上是穩定的區域，但是經驗上，這樣的情況午後對流機率高。

他說，台灣西方，大陸華南上空持續有濕空氣北上。由於天氣系統是由西往東移動，所以預期，下周起台灣應該會進入一段偏濕的天氣型態。

氣象局說，明天風向轉為偏南風，預測西半部高溫約30至32度，中午前後感受悶熱，東半部高溫約27、28度；降雨方面，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區及近山區有局部短暫雷陣雨，且局部地區可能有大雨勢發生的機率。

下周一鋒面逐漸接近，白天台灣地區處於鋒面前緣暖區，各地氣溫仍偏暖熱；降雨方面，花東及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區上午大致為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨勢發生的機率。

下周二清晨左右鋒面將逐漸由北往南通過台灣地區，西半部及東北部地區容易有短暫陣雨或雷雨，並且有短時強降雨的機率，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，外出攜帶雨具備用。

下周三鋒面南移至巴士海峽，鋒面殘留水氣，中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，鋒面影響期間易有局部較大雨勢發生的機率。

下周二、下周三鋒面通過後，東北風也會增強，北部及東北部又將再度轉涼，早晚低溫約19、20度，白天高溫則在23到25度，整天感受舒適至偏涼，中南部氣溫約在22至28度之間，花東則在23至27度左右，都比前幾天舒適許多。