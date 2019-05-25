吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天西半部多雲時晴，白天微熱、早晚舒適；山區午後有局部陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。今天北部22至32度、中部23至33度、南部23至34度、東部21至31度。

他表示，下周一鋒面接近、仍偏暖；大氣不穩定、易降雨，中南部因西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨。

下周二凌晨前後，梅雨季第四道鋒面抵達，天氣劇變，轉有陣雨、雷雨；氣溫降、天氣轉涼。下周二下半天起至下周三鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，天氣偏涼。

下周四鋒面東移，氣溫漸升，午後有局部短暫陣雨的機率。下周五天氣好轉、氣溫回升，山區午後有局部陣雨的機率。