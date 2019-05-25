昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



性愛是歡愉的，但對一些人而言，卻是緊張又害怕，每當準備進入翻雲覆雨的正題階段，下半身卻不受控的直接「宣洩」了。面對早洩，伴侶間積極解決才能有效改善，但如何啟齒又是一門大學問，性諮商師傳授「五要四不做」，讓早洩男與伴侶不再因面子錯失治療良機。

諮商心理師暨性諮商師呂嘉惠解釋，在社會普遍認為男性應為「性」負責的氛圍下，早洩會讓男性感到徬徨，事後翻身就睡、跑去上廁所，為了證明自己沒問題，亂聽信偏方，甚至可能透過與其他人結合，驗證是否與別人做就沒問題。這些行為都是怕早洩問題浮出檯面後，伴侶會覺得自己性無能。

伴侶是協助男性解決早洩的重要推手，但為了不要傷害男方自尊，壓力也會隨之而來，「沒關係，你下次再加油」、「你要不要看看醫師？」這些貼心的話，聽在患者耳中，還是會有「這是你自己的問題」的意味，對伴侶關係有害，呂嘉惠強調，「我們」一起度過才是患者想聽到的。

呂嘉惠建議，發現男方有早洩問題，「要找資料」，透過書籍、醫療與性心理諮商的評估與諮詢，避免陷入早洩迷思困境。再將收集的資料分享給患者、一同看資料，但伴侶要有心理準備患者會抗拒，記得給彼此傾聽的時間來緩解性壓力。「不要歸咎對方」，若一再怪罪對方，將造成負面情緒。

不只男性性自尊焦慮，伴侶也會擔心給男性壓力，呂嘉惠強調，「要真誠面對」、「要互相理解」，放下面子和歸咎，當男方願意就醫，「要一同就醫」，女性的支持與接納，能協助男性不為了性自尊而防衛、退縮、拒絕。伴侶合作面對困境，是跨出就醫的第一步。

面對早洩療程「要耐心堅持」，同時可嘗試探索其他達成親密與性滿足的方法，讓性享受不受早洩阻礙，讓彼此對藥物治療的耐心提高。呂嘉惠提醒，「不要道聽塗說」，性表現是生理心理、個人狀態與文化因素交互影響的總和。錯誤資訊、迷思與壯陽秘方，往往是讓問題更加複雜的原因。