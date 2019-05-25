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桃園至苗栗沿海、中部近山區 今空品恐瞬間「紅爆」

2019-05-25 05:35聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天環境風場由東風逐漸轉為東南風，西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件差，午前桃園至苗栗外海將有背風渦流形成，汙染物易累積；光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。

今天各地空氣品質，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，桃園至苗栗沿海地區短時間可能達紅色警示等級，中部空品區近山區午後臭氧亦可能達紅色警示等級。

空氣品質監測網指出，26日環境風場為東南風至南南東風，西半部位於背風側，白天風速仍偏弱，擴散條件差，汙染物易累積；光化作用影響，午後臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，午後北部空品區局部地區及中部空品區近山區域臭氧可能達紅色警示等級。

27日台灣位於鋒面前緣，環境風場以西南風為主，中部空品區以南位於上風處，擴散條件稍轉佳，竹苗空品區以北位於下風區，風速較弱，擴散條件較差。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；北部及竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

今天西半部空品不佳。圖／取自空氣品質監測網
今天西半部空品不佳。圖／取自空氣品質監測網
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