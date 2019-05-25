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學校、居家有高濃度塑化劑 傷「生」也傷「心」

2019-05-25 00:28聯合報 記者羅真／台北報導

台大醫院心血管中心臨床教授暨環境職業醫學部主任蘇大成（中）的研究團隊，近年執行的...
台大醫院心血管中心臨床教授暨環境職業醫學部主任蘇大成（中）的研究團隊，近年執行的系列研究證實塑化劑對心血管有危害。記者羅真／攝影
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台大研究證實 籲政府正視危害

塑化劑在環境中無所不在，過去已知可能影響生殖功能，台大研究團隊近年的系列研究進一步證實對心血管也有危害。他們呼籲環保署、經濟部等相關部會正視塑化劑對健康的危害，針對減少國人暴露量提出對策。

台大醫院心血管中心臨床教授暨環境職業醫學部主任蘇大成表示，民眾暴露最多的是鄰苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP），研究團隊二○一六年分析七百九十三名、平均年齡僅廿一歲、代謝能力還很好的成人資料，發現塑化劑暴露越多，內皮細胞功能失常風險越高；二○一七年研究則發現，塑化劑暴露越多，影響血糖、胰島素阻抗與睪固酮素，這些都是心血管疾病危險因子。

今年度兩篇相關研究分別刊登於國際期刊「生態毒性與環境安全」與「環境汙染」，其中一篇研究證實塑化劑暴露與早期動脈硬化風險呈正相關。另篇研究則是校正冠心病人的抽菸、喝酒、年齡、性別、肥胖、血壓、血脂、社經因素等變項後，發現塑化劑暴露越多，罹病風險越高。

蘇大成表示，塑膠在生活中被廣泛應用，研究團隊兩年前檢測北市五十六個家庭的居家環境，發現塑化劑家家都有，且濃度並不低。去年走訪松山機場附近的一間小學檢測空品，理應因為空曠而空氣品質佳的校園，結果教室內外與室外盆栽都殘留高濃度塑化劑。今年觀察醫院內部，發現住院病人可能因為接觸的醫材包裝、管線較多，因而暴露到較高濃度的塑化劑。

蘇大成提醒，生活中要盡量遠離塑膠製品，如減少使用塑膠袋、塑膠容器、保鮮膜覆蓋食物微波加熱，避免使用塑膠墊板、塑膠玩具、巧拼；女性要減少使用化妝品與香水；另要勤洗手、勤打掃以避免塑化劑殘留。

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