大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今（24）天大樂透頭獎金額3.57億元，在台南市永康區中華西街1上門富彩券行開出，由一人獨得。圖／報系資料照 分享 facebook

今天大樂透頭獎金額3.57億元，在台南市永康區中華西街1上門富彩券行開出，由一人獨得。

上門富彩券行老闆黃先生表示，今天客人特別多，平常上門的都是附近社區的老客戶，很少有過路客，也希望這次中大奬的是老客戶。

黃先生說，從來沒有開過頭獎，這次母親有特別去廟裡拜拜，不知道是不是這個緣故。比較特別的是，今天有位客人上門時有說，一直都沒有開出頭奬，這次應該要開出大奬，生意才會好，沒想到真的開出大奬，非常開心。