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百人吃臭豆腐食品中毒 案移南投檢方偵辦

2019-05-24 21:43中央社 南投縣24日電

上百人4月到中興新村一家臭豆腐名店用餐後，出現上吐下瀉等腸胃道不適，南投縣衛生局今天公布調查結果，研判為食品中毒，病因物質是沙門氏桿菌，全案移請南投地檢署偵辦。

民眾到南投縣中興新村一家臭豆腐名店用餐，吃完店家販售的臭豆腐、豆花、紅茶後，發生上吐下瀉等腸胃道不適症狀，經南投縣衛生局邀專家、學者綜合研判，攤商供應的食品與醫院通報病患暨民眾自主通報症狀無法排除具因果關係，並依違反「食品安全衛生管理法」移請南投地方檢察署偵辦。

南投縣政府衛生局今天晚間發布新聞稿表示，4月28日接獲衛生福利部南投醫院通報多人曾到這家臭豆腐名店用餐，之後發生腸胃道不適，衛生局立即採檢患者與廚工檢體、相關食品與環境檢體，因通報人數增加，除開放民眾電話通報，並請衛生福利部疾病管制署進一步調查及抽測。

衛生局表示，來自不同縣市189名消費者分別於4月27日、28日吃下臭豆腐、豆花、紅茶等食品後，出現腹瀉、發燒、腹痛、肌肉酸痛、畏寒、噁心、嘔吐等症狀，且有8人的糞便檢體檢出沙門氏桿菌。

衛生局指出，經流行病學調查，依患者潛伏期、發病症狀、發病患者流行病學曲線圖、醫師診斷、檢驗結果、共同曝露史，綜合研判這起案件為食品中毒，病因物質為沙門氏桿菌。

患者中毒

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