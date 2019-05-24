晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局發出大雨特報，對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日高雄、屏東山區已有豪雨發生；今晚高雄及屏東地區仍有局部大雨發生的機率，請注意。