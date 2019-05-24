大樹底下問病見大愛 東非義診圓滿近五千人次

2019-05-24 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



在健保與醫療先進的台灣，重視就醫隱私，但遠在萬里之外的非洲，民眾看病，竟然就在大樹底下。

慈濟東非義診團，結合外科、中醫科、牙科、婦產科、骨科、肝膽腸胃、風濕免疫科、泌尿科等科專業醫師的組合，四天義診，在克難的環境下，共圓滿近五千位(四九五一人次)非洲民眾的就診需求！

熱帶氣旋伊代（Idai）在3月5日從印度洋登陸南部非洲東岸，帶來大量雨水，造成辛巴威、馬拉威、莫三比克三個國度淹水災情。南非慈濟志工隨即前往2400公里的馬拉威協助救災，發放玉米粉及援建受災戶房屋，帶動了村民自發性幫助受災鄉親。

3月28日，莫三比克志工隨即在棟貝區(Dombe）展開第一場發放，「Love From Taiwan」一包包台灣援非大米，透過慈濟本土志工陸續在多個受災地區發放及帶動，並於四月底進入中長期規劃，發放建材農作包、評估援助受災學校、醫院等。

此外，慈濟人醫會也投入在非洲義診，5月17日，透過慈濟四大醫院院長帶隊的義診團，讓非洲莫三比克災民看見台灣人的愛心，更見證「Love From Taiwan」的醫療用心。

5月19日在提卡村義診、20日拉梅中學、21日天主教大學及23日的義診，四天的義診投入，不管義診場所在戶外、在校園中，就連最後一次義診，不管是醫師的把脈問診，藥劑師的配藥給藥，通通在大樹底下進行，這種大樹底下進行的看病圖，看見慈濟人醫團隊的用心與感動。

即使環境再克難，也難不倒此次義診的用心，慈濟義診團隊的醫護及隨行志工，大都是具有多次參與海外偏遠、困苦地區義診的經驗，隨行的儀器、藥品、管線、設備都極為到位，最重要的是每一位醫護、藥師及志工的用心投入，安撫每一位求診者的心，透過醫療專業與愛心，讓他們放心與安心。