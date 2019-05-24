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西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 19:09聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

台北－海參崴（俄語：符拉迪沃斯托克）直飛航班傍晚正式首航，西伯利亞航空首航班機從今天（24日）起到10月11日期間，以A320機型執飛，每週5飛一班，共21班，機上有158個座位，單程飛行時間只要3小時50分鐘，首航飛機出發時，桃機舉行了灑水儀式慶祝開航。

莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處副代表康世權（Vladimir Konovalov）表示，自己就是海參崴人，海參崴非常好玩。總代理中大旅行社總經理蔚中龍說，台灣旅客抵達海參崴後，團體旅遊大約是8天，旅客可以搭直升機，從空中俯瞰堪察加半島的巨大火山口，欣賞全世界水容量最大的淡水湖貝加爾湖上的夢幻藍冰，搭乘西伯利亞鐵路的列車穿越草原和原始森林，相多玩幾天的旅客，還可以結合庫頁島或北韓的行程。

西伯利亞航空是俄羅斯第一大民營航空公司，目前有上百架單走道飛機，在莫斯科、聖彼得堡、新西伯利亞都設有基地，亞洲航點包括東京、首爾、北京、香港、曼谷，這次將航網拓展到台灣，中大旅行社總經理蔚中龍表示，過去４小時內的航班，只能抵達日本、韓國、中國或東南亞，現在可以選擇西伯利亞航空直飛俄羅斯的海參崴來展開西伯利亞旅程。

西伯利亞由於歷史與宗教的緣故，同時存在不同時其、不同宗教與不同國家文化的經典建築，有拜占庭風格的喀山聖母教堂、歐洲風格的海參崴車站以及東正教的聖瓦西里教堂等等。

西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，桃機公司特別舉行灑水儀式慶祝...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，桃機公司特別舉行灑水儀式慶祝。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，桃機公司特別舉行灑水儀式慶祝...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，桃機公司特別舉行灑水儀式慶祝。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，飛行員的座位旁，張貼著俄羅斯...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，飛行員的座位旁，張貼著俄羅斯的國旗。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，與會貴賓一起慶祝首航。記者鄭...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，與會貴賓一起慶祝首航。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，草綠色的西伯利亞航空班機現身...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，草綠色的西伯利亞航空班機現身桃機。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，從俄羅斯來旅客攜家帶眷一起來...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，從俄羅斯來旅客攜家帶眷一起來台灣旅遊。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，機組員一起在機艙內合影。記者...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，機組員一起在機艙內合影。記者鄭超文／攝影
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西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，首航的機組員一起合影。記者鄭...
西伯利亞航空台北－海參崴直航班機傍晚從桃園機場首航，首航的機組員一起合影。記者鄭超文／攝影
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海參崴亞航俄羅斯

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