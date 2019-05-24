酷夏來臨！台電教你四個小撇步 輕鬆省電費

2019-05-24 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



酷熱夏日來臨，每年此時均有民眾接到電費單，發現電費怎麼這麼多，因而質疑電表有問題，或是抄表人員抄錯電表，向台電要求複查，其實原因出在家庭用電量大增及6至9月實施夏季電價的緣故，台電嘉義區營業處針對家庭電器提供簡單小撇步，讓您輕鬆省荷包。

一、冷氣機選擇購買高能源效率比值（EER）產品，並安裝在通風良好、沒有日光直射及離地面至少75公分以上，溫度設定在26到28℃之間，再配合電風扇使用更有效。

二、電冰箱設置需離牆至少10公分以上，以保持良好通風散熱；食物儲存量以八分滿為宜，先冷卻再放入冰箱可省電4到5%，並且減少冰箱開啟時間及次數。

三、洗衣機的衣物要累積一定數量再一次清洗，洗衣前先浸泡20分鐘，適當選擇洗衣模式且脫水勿超過三分鐘才會省電。

四、電鍋與電子鍋需依照人口數及食量選擇大小，米飯烹煮前先浸泡30分鐘，食物保溫時間不要超過12小時，充分利用保溫熱能燜約15分鐘再食用，電鍋不用時要將插頭拔掉。