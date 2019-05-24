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拾念《大神魃》 重詮山海經旱魃故事

2019-05-24 17:39聯合報 記者何定照╱即時報導

由國立傳統藝術中心主辦、拾念劇集主演的2019年台灣戲曲藝術節《大神魃．世界之夢》，今起三天將透過新創南管音樂，帶面具分飾多角的表演呈現，說著閩南語客家話、蘇州話、廣東話，「屬於遠古秘境的神話語」視聽覺震撼，帶領觀眾感受戲曲超神話境界。

《大神魃》創作緣起，來自編導李易修在當兵站哨時，被夏天暑熱之氣激發出靈感。旱魃的故事最早被記載在上古的神話奇書《山海經》中，她是黃帝的女兒天女魃，不受人類喜愛的旱災之神。天女魃因為致旱的神力協助父親打贏戰爭，卻被父親和眾神遺棄在人間，無法回到她位於天上的家「崑崙神山」。

李易修說，他延續這一則短短的神話記錄，2008年先編創模仿神話傳說的版本，2019年又改寫成旱災女神從夢境甦醒前的腦內自我對話。在李易修設計中，這趟自我對話的旅程，旱魃遇見了其他神明、妖怪以及人類，受盡嘲諷、欺騙、驅趕，還被封印在世界的盡頭「蓬萊」，直到千萬年之後世界末日來臨才甦醒。

李易修與作曲家許淑慧曾於2008年版本中，首創以日本卡通音樂、崑曲為發展基底，創出新的南管音樂旋律，並首次將南、北管音樂融合於一曲。這次新版本更由二位樂師以Live Band現場演出，以節奏主導情節韻律，音色變化襯托章節氣象，在減法原則下，試圖深探從南管音樂琵琶指法骨幹或南管梨園戲足鼓基本鼓點出發的意念，與個別樂器、各種聲腔甚至踢踏舞節奏，激發出不同樣貌。

此次他們也與Sine.天鼓工作室合作，運用天鼓仿如老靈魂般悠遠空靈的聲響，營造出異時空的氛圍，帶領觀眾進入「夢」中。

為引領觀眾如臨遠古神話的玄秘境地，李易修更獨創神話語言，根據古語的聲韻原則，重新組合保留大量古漢語語音的江南方言，包括閩南語、客家話、蘇州話、廣東話，創作出「屬於遠古秘境的神話語」，並純手工打造古樸質感的戲偶及面具，再現《山海經》裡眾多精妖鬼怪。

該劇在台灣戲曲中心小表演廳演出。

拾念劇集主演的2019年台灣戲曲藝術節《大神魃．世界之夢》，今起三天將透過新創南...
拾念劇集主演的2019年台灣戲曲藝術節《大神魃．世界之夢》，今起三天將透過新創南管音樂，帶面具分飾多角的表演呈現。圖／台灣戲曲中心提供
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客家話閩南語夢境

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