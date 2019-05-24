《與惡》思覺失調？ 醫：常被誤認年輕人抗壓低

2019-05-24 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台劇《我們與惡的距離》中，劇中人物應思聰扮演「思覺失調症」患者，到底什麼是思覺失調症？衛福部台中醫院精神科醫師劉怡君說，思覺失調症是腦的疾病，主要和體質有關，終身盛行率約1%，發病年齡早，男性約10到25歲，女性落在25到35歲，常會被誤為「抗壓性低」、無法獨立等，初期症狀包括變得不愛社交、工作退步，抱怨被監聽、監視，疑神疑鬼，思考或言談缺乏組織、無法規律生活等，都可能是罹病警訊。

思覺失調症在早年被稱為「精神分裂症」，由於讓許多病友與家屬因為社會的不解與標籤化，難以得到支持與幫助，經正名為「思覺失調症」。

劉怡君舉例，一名30多歲粉領族從事服務業多年，開始恍神、自言自語，甚至無故與顧客吵架，主管已查覺異狀，建議就醫，但家屬無法接受，最後女子症狀嚴重，遭解雇，家屬帶女子求診，經過多次門診、會談、用藥治療，三個月後病情穩定，如今重回工作崗位。

劉怡君說，初期常伴隨生活習性改變，例如社交退縮、不想工作、常抱怨身體痛，但檢查又正常，對聲音過度敏感、疑神疑鬼等；疾病一旦發展至急性期，性格迥異，易激躁，妄想有人要加害、被監聽、監視，若無及早治療，個案認知功能將會提早的退化，降低獨立自主的生活能力。

劉怡君指出， 「思覺失調症」 常在青壯年發病，因此常被誤認為病患「抗壓性低」、無法獨立或父母教養問題等因素造成，所幸拜醫療的進步，有許多相關藥物得以協助病患康復。另外，除了急性期，個案可選擇門診治療，無法規則就醫的個案也可以選擇居家治療。