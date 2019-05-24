台彩買氣熱！ 第4屆「公益彩券」政府公益盈餘上看1515億元

2019-05-24 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



有夢最美希望相隨，近期台彩買氣爆棚，台灣彩券今日公佈最新資訊，至108年4月底，為政府創造公益彩券盈餘為台幣16.51億元，而103年1月至108年4月，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘上看1514.79億元大關。

台彩表示，4月份的公益彩券盈餘16.51億元，其中8.25億元將分配至各直轄市、縣市政府，作為社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，將分配7.43億元至國民年金，0.83億元作為全民健康保險準備。