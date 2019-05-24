台彩買氣熱！ 第4屆「公益彩券」政府公益盈餘上看1515億元
有夢最美希望相隨，近期台彩買氣爆棚，台灣彩券今日公佈最新資訊，至108年4月底，為政府創造公益彩券盈餘為台幣16.51億元，而103年1月至108年4月，第4屆公益彩券累積政府公益盈餘上看1514.79億元大關。
台彩表示，4月份的公益彩券盈餘16.51億元，其中8.25億元將分配至各直轄市、縣市政府，作為社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，將分配7.43億元至國民年金，0.83億元作為全民健康保險準備。
108年4月份政府公益彩券盈餘以刮刮樂第286~287期及292~293期、大樂透第108000034至108000042期、威力彩第108000026至108000034期、大福彩第108000027至108000034期、四星彩第108000078至108000103期、三星彩第108000078至108000103期、38樂合彩第第108000026至108000034期、49樂合彩第108000034至108000042期、39樂合彩第108000078至108000103期、今彩539第108000078至108000103期、雙贏彩第108000078至108000103期及賓果賓果第108018271至108024360期之銷售總額為基礎計算。
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