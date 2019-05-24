豪雨影響 北市蔬菜到貨量逐日遞減

2019-05-24 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



本周一全台多處降下豪雨，中南部蔬菜產地本周也受接連降雨影響採收，本周北市整體蔬菜批發價大致維持在每公斤30元以上，昨天雖略降到29.8元，但今天又攀升到30.7元，而蔬菜又以葉菜類受影響最多，其中青江菜批發價34元已較休市前（19日）的18元貴，漲幅88.89%。

台北農產運銷公司主秘路全利指出，北市蔬菜到貨量今天為1305公噸，第一市場約958公噸，第二市場約347公噸，整體比上周五的1955公噸要少650公噸，事實上，本周到貨量已從周二的1735公噸逐日遞減至今，加上今天是周末前，需求較大，使得整體價格又攀升。

對比休市前19日批發價，高麗菜、大白菜、番薯葉變動不大，主要是小葉菜類受影響較多，今天小白菜每公斤21元，青江菜34元，分別比豪雨前的19日價格貴9元、16元，漲幅達7、8成；葉菜類微漲的還有高麗菜29元、空心菜28元、萵苣菜16元，都比19日貴1元。

路全利說，菜價波動上漲主要受中南部產地供應量減少，北部逢周末採購需求大影響，雖然蔬菜供貨量逐日遞減，但今天中南部天氣較穩定，預估明天供應量有機會增加。