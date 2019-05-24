萬安42號演習下周一北部登場 交通設施管制看這

2019-05-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



萬安42號軍民聯合防空演習即將於5月27日（周一）下午13時30分起至14時舉行，除了開車的人要遵守馬路淨空靠邊停車，搭飛機、高鐵、捷運的人可能都受影響。

桃園國際機場：往國2、台4的聯外道路管制

演習期間桃園國際機場航班正常起降；聯外交通部分，國道2號進入機場園區交通動線不受影響，但離開機場園區前往國道2號方向及台4線交通將進行管制。

機場公司統計5月27日下午14時至16時期間共有82航班，其中出、入境各有41航班，由於所有航班均正常起降，提醒當天出國旅客最好提早抵達機場以順利完成報到、託運行李及安檢通關等相關程序，另提醒接機民眾規畫旅客入境後相關行程將交通管制時間納入考量。

台灣高鐵：聯外接駁公車、計程車暫停行駛

台灣高鐵公司為配合5月27日於北部地區的萬安演習，南港、台北、板橋、桃園、新竹站在演習時段離站之旅客，請配合憲、警及站務人員引導，於車站稍候。高鐵相關區域車站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

5月28日下午13時30分至14時於台南站及左營站，5月30日下午13時30時至14時於苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義站亦同。

台灣高鐵公司表示，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦維持正常作業，敬請前往高鐵相關演習時段搭車之旅客提前到站，避免延誤既定行程。

桃園機場捷運在演習期間內全線將正常運行，但到站旅客暫時無法離開車站，下車旅客並將由站務人員、捷運警察、保全引導至模擬避難區，實施疏散避難。

5月27號當天下午，桃捷公司將在演習警報正式發布前30分鐘，針對沿線各車站及行駛列車車廂內進行廣播宣導。正式警報發布後，將要求旅客配合管制暫時停留車站內進行避難，直到警報解除為止。