公費HPV疫苗 逾2.8萬國一女生還沒打第一針

2019-05-24 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國健署去年首次全面補助107學年度10萬名國一女生免費接種二價HPV疫苗，各縣市自去年12月25日陸續開打第一劑疫苗，打頭陣的基隆市將於本月底接種第二劑疫苗，之後花蓮縣等各縣市也將陸續開打。但至目前仍有超過2萬8000名女學生連第一劑都還沒接種，國健署呼籲，符合資格、已收到接種通知學生儘速接種。

扣除新北市、桃園市、雲林縣等原就提供施打縣市的3萬名女學生，其他縣市約有7萬多名女學生能夠受惠，截至今年5月17日已有4萬2000人接種。國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，HPV疫苗不會像流感疫苗一樣有全國統一開打日，接種地點也可能在校內施打或自行至診所接種。

針對還有超過2萬8000名女學生未接種第一劑，林莉茹研判，部分是因校方尚未開打，也有部分學生已收到通知但尚未至診所接種。107學年度入學女學生至明年都還保有接種資格，鼓勵儘速接種。

疫苗預防傳染病，但民眾都怕不良反應。林莉茹表示，HPV疫苗開打前，會給學生、家長衛教手冊及接種同意書，當中都會將國內外不良反應資訊充分告知接種對象，必須學生及家長雙方都在同意書上簽名，才可接種。

國民健康署建有通報機制，除經由校方透過衛生局所通報，也設有24小時專線，截至今年5月17日共有40件不良反應通報，症狀包含發燒、頭暈或手臂痠痛，後續都沒有不適狀況。國健署表示，無人出現嚴重不良反應。

林莉茹強調，接種HPV疫苗最常見不良反應為發燒，其次是注射部位紅腫、噁心嘔吐及頭痛，多屬輕微至中等程度且為時短暫。接獲不良反應通報後，會進一步由地方衛生局繼續追蹤個案就醫及症狀是否改善，並追蹤至個案康復為止。