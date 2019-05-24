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一生有八成機率 泡溫泉、游泳都可能感染HPV病毒

2019-05-24 14:28聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

面對一生中感染機率達八成的人類乳突病毒(HPV)，就算有疫苗可預防，卻鮮少有人付諸行動。醫師提醒，我們與HPV的距離比想像中的近，即使性生活單純也可能感染，甚至當皮膚傷口接觸HPV病毒，在公共浴池、溫泉、游泳池等場域都有中標可能。

台灣癌症基金會今天於信義區香堤大道打造巨型彩球機「八成中獎機」，即日起為期三天，現場互動即送精美小禮，期望透過年輕男女民眾的親身體驗，破除HPV的三大迷思「有安全性行為就不會感染」、「HPV只會導致子宮頸癌」及「只有女性必須預防」。

一旦感染HPV近九成風險會罹患子宮頸癌，台灣每天有4位女性被宣告得到子宮頸癌，每5位子宮頸癌前病變，就有一位是20至34歲的年輕女性。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，目前僅有少數癌症可通過疫苗預防，籲民眾不要忽略HPV疫苗對預防多項癌症及皮膚病等疾病重要性，盡早接種。

據美國研究報告，不論男女，人的一生感染HPV機率高達80%。台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁提醒，一份2017年海外研究也指出，只要有親密接觸，即使性生活單純，幾乎每2對情侶或夫妻就有1對會感染。性行為是最常見傳染途徑，但外部生殖器接觸帶有HPV的物品，在公共浴池、溫泉、游泳池等場域都有感染可能。

陳保仁分享，在新竹曾有一名近40歲的婦女，帶著5歲的女兒泡三溫暖，不料幾天後兩人雙雙因感染HPV得了尖型濕疣，也就是俗稱的菜花。媽媽在三溫暖前才剛做完抹片檢查不久，當初檢查沒有染感，再加上母女兩人感染的病毒型別一致，醫界一致認同，她們非常可能就是因在三溫暖間接觸帶有HPV的物品。

HPV可透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染，長期持續感染，可能導致陰莖癌、肛門癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症等疾病發生。陳保仁不斷強調，感染HPV並非女性專利，男性生殖器感染HPV盛行率達45％，但感染後病徵不明顯，籲男性偕同伴侶依醫囑自費接種HPV疫苗，才不會在不知不覺的情況下，將病毒感染給另一半。

巨型彩球機「8成中獎機」中80％的求是彩色球，代表感染到HPV；灰色求則代表沒有...
巨型彩球機「8成中獎機」中80％的求是彩色球，代表感染到HPV；灰色求則代表沒有感染到HPV，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟（左）及台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁（右）都抽到彩球色。記者陳婕翎／攝影
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台灣癌症基金會今日於信義區香堤大道打造巨型彩球機「8成中獎機」，即日起為期三天，...
台灣癌症基金會今日於信義區香堤大道打造巨型彩球機「8成中獎機」，即日起為期三天，現場互動即送精美小禮。記者陳婕翎／攝影
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