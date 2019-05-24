一生有八成機率 泡溫泉、游泳都可能感染HPV病毒

2019-05-24 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



面對一生中感染機率達八成的人類乳突病毒(HPV)，就算有疫苗可預防，卻鮮少有人付諸行動。醫師提醒，我們與HPV的距離比想像中的近，即使性生活單純也可能感染，甚至當皮膚傷口接觸HPV病毒，在公共浴池、溫泉、游泳池等場域都有中標可能。

台灣癌症基金會今天於信義區香堤大道打造巨型彩球機「八成中獎機」，即日起為期三天，現場互動即送精美小禮，期望透過年輕男女民眾的親身體驗，破除HPV的三大迷思「有安全性行為就不會感染」、「HPV只會導致子宮頸癌」及「只有女性必須預防」。

一旦感染HPV近九成風險會罹患子宮頸癌，台灣每天有4位女性被宣告得到子宮頸癌，每5位子宮頸癌前病變，就有一位是20至34歲的年輕女性。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，目前僅有少數癌症可通過疫苗預防，籲民眾不要忽略HPV疫苗對預防多項癌症及皮膚病等疾病重要性，盡早接種。

據美國研究報告，不論男女，人的一生感染HPV機率高達80%。台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁提醒，一份2017年海外研究也指出，只要有親密接觸，即使性生活單純，幾乎每2對情侶或夫妻就有1對會感染。性行為是最常見傳染途徑，但外部生殖器接觸帶有HPV的物品，在公共浴池、溫泉、游泳池等場域都有感染可能。

陳保仁分享，在新竹曾有一名近40歲的婦女，帶著5歲的女兒泡三溫暖，不料幾天後兩人雙雙因感染HPV得了尖型濕疣，也就是俗稱的菜花。媽媽在三溫暖前才剛做完抹片檢查不久，當初檢查沒有染感，再加上母女兩人感染的病毒型別一致，醫界一致認同，她們非常可能就是因在三溫暖間接觸帶有HPV的物品。