萬安42號27日登場 違反管制罰3萬到15萬元

2019-05-24 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府警察局今天指出，108年軍民聯合防空(萬安42號)演習5月27日下午1點30分到2點實施，有30分鐘的防空疏散避難演練。

同時，今年演習結束後的下午2點到2點半，宜蘭縣增加應變指揮中心轉移項目，演練應變指揮中心轉移，就是當應變指揮中心受重創且不堪使用，被迫移轉至預備指揮中心，以驗證預備指揮中心運作效能，能否恢復指揮與管制。

警察局表示，此次演習以強化全民防空整備及強固國土安全防護機制為主軸，驗證行政體系運用動員、民防、緊急醫療、災害防救等各種緊急應變機制，執行動員整備工作與轄內重要基礎建設安全維護作為。

為培養全民防空意識，提升防空警覺，將藉警報發放，全面執行交通、燈火、音響管制，開設防空避難處所，指導人車疏散、避難。

警察局表示，萬安42號演習防空警報發放，當天下午1點30分發放緊急警報，警報音符為1長音、2短音，長音15秒，短音5秒，間隔5秒，連續3次，共計115秒，下午2點發放解除警報，警報音符為1長音90秒。

內政部警政署民防指揮管制所利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊號到演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為、相關事項，及演習結束訊息。

宜蘭縣警察局提醒，演習警報發放後，應配合實施燈火及交通管制，應立即緊閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，街道行人依避難指示或執勤人員引導至附近防空避難場所避難。

宜蘭縣警察局提醒，鐵路局各班次正常行駛，搭乘火車旅客請在演習前到車站候車，上、下車旅客，請依執勤人員指揮疏散避難，行駛中車輛應即靠邊停放，車內乘客應迅速下車就近避難，高速公路交流道實施管制，准下不准上，車輛下交流道後立即疏散避難。