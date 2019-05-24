親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

誰準點車？誰開倒車？六都社宅興建進度大評比

高雄該不該蓋新機場？航空業者激辯兩大關鍵

萬安42號27日登場 違反管制罰3萬到15萬元

2019-05-24 13:20聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府警察局今天指出，108年軍民聯合防空(萬安42號)演習5月27日下午1點30分到2點實施，有30分鐘的防空疏散避難演練。

同時，今年演習結束後的下午2點到2點半，宜蘭縣增加應變指揮中心轉移項目，演練應變指揮中心轉移，就是當應變指揮中心受重創且不堪使用，被迫移轉至預備指揮中心，以驗證預備指揮中心運作效能，能否恢復指揮與管制。

警察局表示，此次演習以強化全民防空整備及強固國土安全防護機制為主軸，驗證行政體系運用動員、民防、緊急醫療、災害防救等各種緊急應變機制，執行動員整備工作與轄內重要基礎建設安全維護作為。

為培養全民防空意識，提升防空警覺，將藉警報發放，全面執行交通、燈火、音響管制，開設防空避難處所，指導人車疏散、避難。

警察局表示，萬安42號演習防空警報發放，當天下午1點30分發放緊急警報，警報音符為1長音、2短音，長音15秒，短音5秒，間隔5秒，連續3次，共計115秒，下午2點發放解除警報，警報音符為1長音90秒。

內政部警政署民防指揮管制所利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊號到演習區域內所有3G、4G行動電話，提醒民眾配合演習管制作為、相關事項，及演習結束訊息。

宜蘭縣警察局提醒，演習警報發放後，應配合實施燈火及交通管制，應立即緊閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，街道行人依避難指示或執勤人員引導至附近防空避難場所避難。

宜蘭縣警察局提醒，鐵路局各班次正常行駛，搭乘火車旅客請在演習前到車站候車，上、下車旅客，請依執勤人員指揮疏散避難，行駛中車輛應即靠邊停放，車內乘客應迅速下車就近避難，高速公路交流道實施管制，准下不准上，車輛下交流道後立即疏散避難。

宜蘭縣警察局表示，演習期間，違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，依民防法第25條規定，處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

宜蘭縣政府警察局今天提醒，108年軍民聯合防空(萬安42號)演習5月27日下午1...
宜蘭縣政府警察局今天提醒，108年軍民聯合防空(萬安42號)演習5月27日下午1點30分到2點實施，有30分鐘的防空疏散避難演練。圖／宜蘭縣政府警察局提供
分享

演習警察

相關新聞

大雨過後登革熱蠢動 環保署請民眾做好這些事

2019-05-24 12:58

有機芫荽竟違法用農藥 彰化衛生局溯源來自台中和平

2019-05-24 13:54

南方航空暑期「放大價」 台北至上海廣州單程2,500元起

2019-05-24 13:08

縮水好嚴重？把拔餵奶慘遭兒子偷襲 痛呼：不要玩食物！

2019-05-24 12:00

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

一生有八成機率 泡溫泉、游泳都可能感染HPV病毒

2019-05-24 14:28

化南新村文資身分被撤銷 政大引用法條竟有誤

2019-05-24 13:11

小農福音 初級加工合法登記最快7月上路

2019-05-24 12:25

切一半右肝免開膛破肚 單孔腹腔鏡切肝手術傷口小

2019-05-24 12:13

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

微熱山丘挑戰消費者味蕾 推出榴槤冰心蛋糕

2019-05-24 11:43

塑化劑危害無所不在 台大醫籲主管機關提出對策

2019-05-24 11:33

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

仁醫！花10小時搶通血管保住少婦雙腿

2019-05-24 10:56

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

來台人數成長率亞洲最低 前交長批觀光只有補貼沒政策

2019-05-24 10:49

航路標識服務費收取系統6月4日上線 繳費放寬14日內

2019-05-24 10:21

全球氣候緊急行動今展開 環保署：盼與民間一同努力

2019-05-24 10:05

大學生暑假返鄉 高鐵加碼14班五折優惠車

2019-05-24 10:04

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

入夏遊北投溫泉 6月冷麵季夏季優惠接力開跑

2019-05-24 09:00

氣象局：周日前天氣穩定 今高溫30度以上

2019-05-24 08:59

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20

台灣小學生過重、高血糖 好心店家推健康早餐

2019-05-24 08:17

彭啟明：今到周末好天氣但空品差 下周一、二鋒面接近

2019-05-24 08:13

「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32

下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30

中部空品今「紅色警報」 竹苗雲嘉南也恐瞬間「紅爆」

2019-05-24 04:53

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

2019-05-24 04:51

健康你我他／少油、甜、冰 體內除濕之本

2019-05-24 00:32

面子問題…僅2成早洩男就醫

2019-05-24 00:32

多重抗藥結核病 療程只需9個月

2019-05-24 00:32

胃食道逆流？壓力大也會喉嚨卡

2019-05-24 00:32

端午連假搶雙鐵票 今明再加油

2019-05-24 00:28

下周一鋒面到 豪雨從北南下

2019-05-24 00:24

布拉瑞揚新作「#是否」 卡拉Ok中的生命之歌

2019-05-23 21:59

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

新手媽媽必備幫手奶瓶消毒器 選購要注意這5點

2019-05-23 21:25
看更多

熱門文章

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

下周一鋒面到 豪雨從北南下

2019-05-24 00:24

影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘

2019-05-24 08:16

下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

2019-05-24 04:51

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

每日星座運勢／雙子事業佳充滿熱忱 可多元化運作

2019-05-24 00:00

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

【生活趣聞】蔡怡怡／兒子的「備糧」，我的「背涼」

2019-05-24 06:00

LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06

只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

【心情點滴】古家榕／癒人酒香

2019-05-24 06:00

背化學元素、唱軍歌 性諮商師眼中最怪早洩偏方大公開

2019-05-23 19:41

大腦記憶運作新發現 有助失智症治療

2019-05-23 17:07

【我愛一個人煮-65】太陽臉／打拋豬與椒麻雞

2019-05-24 06:00

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

胃食道逆流？壓力大也會喉嚨卡

2019-05-24 00:32

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線 這2點才要擔心

2019-05-23 15:11

花蓮4.8有感地震 影響台鐵11列次、2040人

2019-05-23 18:49

影／遠航無預警停飛 旅行社怒指民航局「失職、失能」

2019-05-23 17:52

中部空品今「紅色警報」 竹苗雲嘉南也恐瞬間「紅爆」

2019-05-24 04:53

55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03

一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top