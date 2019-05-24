化南新村文資身分被撤銷 政大引用法條竟有誤

2019-05-24 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



政治大學化南新村去年登錄為「聚落建築群」，但政大不服，以行政程序瑕疵為由，向市府提出訴願並成功翻案，化南新村目前身分為「暫定古蹟」；不過，今天上午重啟文資會勘，居民提出疑義，政大要求撤銷文資身份的理由之一竟引用到舊的文資法。

這已是文化局、政大、社區代表化南萬新願景團隊，第三度至化南新村會勘，受邀參加的文資委員也都是去年曾出席的老面孔，對化南新村的文資價值都有所了解。

室內討論過程氣氛和平，政大派總務處秘書和承辦人作代表，僅表示「政大會提供書面意見給局裡頭，還是多聽聽社區代表的發言，一併帶回」，強調只是來聆聽，其餘完全沒有提到政大的訴求。

化南萬新願景團隊則把握機會，針對訴願書整理出3項政大「撤銷文資的理由」一一作出回應。訴願書中，政大對文化局文資審議會議紀錄出席委員人數和表決程序有疑義，認為不應將乙區空地（現為化南新村停車場）劃入聚落建築群中，和文化局未在登錄前對化南新村具體提出維管措施和指定登陸範圍影響、財務規劃等。

化南團隊強調，政大的撤銷理由引用到錯誤的法條，文資法106年修法，修法前，登錄文資前需做財務規劃，修法後這項規定已被刪除，政大不慎引用到舊法。

他們也認為，關於停車場的空地，翻查地籍圖發現，此地和建築是同一筆地號，且經口述歷史調查，該處早期是農地，居民會種茭白筍、抓蟬，直到民國96至98年間才改為停車場，屬於居民共同記憶，是不可或缺的一塊，仍堅持要全區保留。

有文資委員在席間提到個人看法，指出政大確實引用條文不太正確，而過去的確有些資料不足，或發現引用條文錯誤卻沒適時糾正，因此「要再重新跑一遍」審議程序。