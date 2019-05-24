親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

誰準點車？誰開倒車？六都社宅興建進度大評比

高雄該不該蓋新機場？航空業者激辯兩大關鍵

化南新村文資身分被撤銷 政大引用法條竟有誤

2019-05-24 13:11聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

政治大學化南新村去年登錄為「聚落建築群」，但政大不服，以行政程序瑕疵為由，向市府提出訴願並成功翻案，化南新村目前身分為「暫定古蹟」；不過，今天上午重啟文資會勘，居民提出疑義，政大要求撤銷文資身份的理由之一竟引用到舊的文資法。

這已是文化局、政大、社區代表化南萬新願景團隊，第三度至化南新村會勘，受邀參加的文資委員也都是去年曾出席的老面孔，對化南新村的文資價值都有所了解。

室內討論過程氣氛和平，政大派總務處秘書和承辦人作代表，僅表示「政大會提供書面意見給局裡頭，還是多聽聽社區代表的發言，一併帶回」，強調只是來聆聽，其餘完全沒有提到政大的訴求。

化南萬新願景團隊則把握機會，針對訴願書整理出3項政大「撤銷文資的理由」一一作出回應。訴願書中，政大對文化局文資審議會議紀錄出席委員人數和表決程序有疑義，認為不應將乙區空地（現為化南新村停車場）劃入聚落建築群中，和文化局未在登錄前對化南新村具體提出維管措施和指定登陸範圍影響、財務規劃等。

化南團隊強調，政大的撤銷理由引用到錯誤的法條，文資法106年修法，修法前，登錄文資前需做財務規劃，修法後這項規定已被刪除，政大不慎引用到舊法。

他們也認為，關於停車場的空地，翻查地籍圖發現，此地和建築是同一筆地號，且經口述歷史調查，該處早期是農地，居民會種茭白筍、抓蟬，直到民國96至98年間才改為停車場，屬於居民共同記憶，是不可或缺的一塊，仍堅持要全區保留。

有文資委員在席間提到個人看法，指出政大確實引用條文不太正確，而過去的確有些資料不足，或發現引用條文錯誤卻沒適時糾正，因此「要再重新跑一遍」審議程序。

文化局今日派文資科長王秉五作代表，他表示，委員閉門討論時，主要針對訴願意見釐清、討論、交換意見，有討論到停車場空地是否有必要登錄文資，會遵照當時的歷史紋理和社區關聯性作價值判斷，全案要等送進文資會大會上才作決議。

台北市化南新村今天上午第三度進行文資會勘。記者魏莨伊／攝影
台北市化南新村今天上午第三度進行文資會勘。記者魏莨伊／攝影
分享
政大認為不應將化南新村停車場劃入聚落建築群保存範圍中。記者魏莨伊／攝影
政大認為不應將化南新村停車場劃入聚落建築群保存範圍中。記者魏莨伊／攝影
分享
政治大學化南新村去年登錄為「聚落建築群」，但政大不服，以行政程序瑕疵為由向市府提...
政治大學化南新村去年登錄為「聚落建築群」，但政大不服，以行政程序瑕疵為由向市府提出訴願並成功翻案。記者魏莨伊／攝影
分享

政大文化局停車場

相關新聞

大雨過後登革熱蠢動 環保署請民眾做好這些事

2019-05-24 12:58

有機芫荽竟違法用農藥 彰化衛生局溯源來自台中和平

2019-05-24 13:54

萬安42號27日登場 違反管制罰3萬到15萬元

2019-05-24 13:20

南方航空暑期「放大價」 台北至上海廣州單程2,500元起

2019-05-24 13:08

縮水好嚴重？把拔餵奶慘遭兒子偷襲 痛呼：不要玩食物！

2019-05-24 12:00

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

一生有八成機率 泡溫泉、游泳都可能感染HPV病毒

2019-05-24 14:28

小農福音 初級加工合法登記最快7月上路

2019-05-24 12:25

切一半右肝免開膛破肚 單孔腹腔鏡切肝手術傷口小

2019-05-24 12:13

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

微熱山丘挑戰消費者味蕾 推出榴槤冰心蛋糕

2019-05-24 11:43

塑化劑危害無所不在 台大醫籲主管機關提出對策

2019-05-24 11:33

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

仁醫！花10小時搶通血管保住少婦雙腿

2019-05-24 10:56

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

來台人數成長率亞洲最低 前交長批觀光只有補貼沒政策

2019-05-24 10:49

航路標識服務費收取系統6月4日上線 繳費放寬14日內

2019-05-24 10:21

全球氣候緊急行動今展開 環保署：盼與民間一同努力

2019-05-24 10:05

大學生暑假返鄉 高鐵加碼14班五折優惠車

2019-05-24 10:04

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

入夏遊北投溫泉 6月冷麵季夏季優惠接力開跑

2019-05-24 09:00

氣象局：周日前天氣穩定 今高溫30度以上

2019-05-24 08:59

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20

台灣小學生過重、高血糖 好心店家推健康早餐

2019-05-24 08:17

彭啟明：今到周末好天氣但空品差 下周一、二鋒面接近

2019-05-24 08:13

「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32

下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30

中部空品今「紅色警報」 竹苗雲嘉南也恐瞬間「紅爆」

2019-05-24 04:53

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

2019-05-24 04:51

健康你我他／少油、甜、冰 體內除濕之本

2019-05-24 00:32

面子問題…僅2成早洩男就醫

2019-05-24 00:32

多重抗藥結核病 療程只需9個月

2019-05-24 00:32

胃食道逆流？壓力大也會喉嚨卡

2019-05-24 00:32

端午連假搶雙鐵票 今明再加油

2019-05-24 00:28

下周一鋒面到 豪雨從北南下

2019-05-24 00:24

布拉瑞揚新作「#是否」 卡拉Ok中的生命之歌

2019-05-23 21:59

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

新手媽媽必備幫手奶瓶消毒器 選購要注意這5點

2019-05-23 21:25
看更多

熱門文章

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

下周一鋒面到 豪雨從北南下

2019-05-24 00:24

影／塔塔加熊鷹打架被人撞見 纏鬥地面壓制10分鐘

2019-05-24 08:16

下周兩波鋒面 吳德榮：劇烈天氣的時間、地點現難預報

2019-05-24 07:30

今各地悶熱有午後雷陣雨 南部防大雨

2019-05-24 04:51

在5月是異例 鄭明典：北極上空氣壓偏高 影響有這些

2019-05-24 08:20

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

每日星座運勢／雙子事業佳充滿熱忱 可多元化運作

2019-05-24 00:00

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

「嗯嗯」太用力造成失憶？神經內科醫師：是真的

2019-05-24 07:32

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

【生活趣聞】蔡怡怡／兒子的「備糧」，我的「背涼」

2019-05-24 06:00

LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06

只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

【心情點滴】古家榕／癒人酒香

2019-05-24 06:00

背化學元素、唱軍歌 性諮商師眼中最怪早洩偏方大公開

2019-05-23 19:41

大腦記憶運作新發現 有助失智症治療

2019-05-23 17:07

【我愛一個人煮-65】太陽臉／打拋豬與椒麻雞

2019-05-24 06:00

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

胃食道逆流？壓力大也會喉嚨卡

2019-05-24 00:32

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40

3%俱樂部又怎樣！評估兒童生長曲線 這2點才要擔心

2019-05-23 15:11

花蓮4.8有感地震 影響台鐵11列次、2040人

2019-05-23 18:49

影／遠航無預警停飛 旅行社怒指民航局「失職、失能」

2019-05-23 17:52

一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53

中部空品今「紅色警報」 竹苗雲嘉南也恐瞬間「紅爆」

2019-05-24 04:53

55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top